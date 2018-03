Δανός/BNP Paribas: Συνεργασία με την Hermes για το αεροδρόμιο Λάρνακας

Με την εταιρεία Hermes Airports Ltd θα συνεργαστεί ο όμιλος Δανός / BNP Paribas στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εμπορική ανάπτυξη των διαθέσιμων περιοχών στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Λάρνακας, στην Κύπρο.



Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η εν λόγω συνεργασία πραγματοποιήθηκε υπό την ώθηση για την εμπορική εκμετάλλευση και ανάπτυξη της περιοχής πέριξ του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας, στο πλαίσιο της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Hermes Airports Ltd και της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Η Hermes Airports Ltd, εγγεγραμμένη εταιρεία στην Κύπρο, είναι μια διεθνής κοινοπραξία μετόχων που εκπροσωπεί ένα μείγμα κυπριακών και διεθνών εταίρων, στην οποία χορηγήθηκε η λειτουργία και η διοίκηση των διεθνών αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου για μια περίοδο 25 ετών, με Σύμβαση Παραχώρησης μορφής BOT (Κατασκευή-Λειτουργία-Μεταφορά).