Γερμανικά επενδυτικά κεφάλαια στη MIG

Στον Γερμανό επενδυτή Γιόχεν Μίλερ (Jochen Muller) μεταβίβασαν οι Dubai Group Ltd και Dubai Financial Group το μερίδιο συμμετοχής τους στη Marfin Investment Group (MIG).



Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, μεταβιβάστηκε ποσοστό 9,6597% της MIG, από τις Dubai Group Ltd και Dubai Financial Group, οι οποίες μηδένισαν τη συμμετοχή τους στην εταιρεία.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιόχεν Μίλερ, ο οποίος όπως αναφέρεται στη σχετική γνωστοποίηση, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δήλωσε ότι τοποθετήθηκε στη MIG θεωρώντας ότι αποτελεί επενδυτική ευκαιρία.



Οι ανακοινώσεις



Η «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ότι την 29.12.2017 οι εταιρίες «DUBAI GROUP LIMITED» (Cayman) και «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (Dubai) υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια τις από 29.12.2017 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:



Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας



Επωνυμίες υπόχρεων προσώπων: «DUBAI GROUP LIMITED» και «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC»



Επωνυμία μετόχου: «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC»



Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 28.12.2017



Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:



Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 93.409.091 τα οποία προέρχονταν από μετοχές που κατέχονταν από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία αποτελεί ελεγχόμενη επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED»)



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 9,94% το οποίο κατεχόταν από την «DUBAI FINANCIAL GROUP LLC» (η οποία αποτελεί ελεγχόμενη επιχείρηση της «DUBAI GROUP LIMITED»)



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:



Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 0



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 0%



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%



Παράλληλα, η MIG ανακοίνωσε ότι την 2.1.2018 ο κ. Jochen Müller υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια την από 2.1.2018 γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από την οποία προκύπτουν τα ακόλουθα:



Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Απόκτηση δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας



Στοιχεία υπόχρεου προσώπου: Jochen Müller, D-90530 Wendelstein, Γερμανία



Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 28.12.2017



Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:



Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 0



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 0%



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%



ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:



Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 90.753.687 τα οποία προέρχονται από μετοχές και κατέχονται άμεσα



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 9,6597%



Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%



Σύμφωνα με την παραληφθείσα γνωστοποίηση, ο κ. Müller δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλη οντότητα και δεν ελέγχει άλλη επιχείρηση/επιχειρήσεις που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή στην Εκδότρια.



