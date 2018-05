Με άρωμα Σαντορίνης για 7η συνεχόμενη χρονιά η CANDIA στο Μιλάνο

Για 7η συνεχόμενη χρονιά η Candia συμμετείχε στην παγκοσμίου κύρους έκθεση επίπλου & design Salone Del Mobile στο Μιλάνο, παρουσιάζοντας τη χειροποίητη συλλογή στρωμάτων BODYFIX.



Η φιλοσοφία της εταιρείας σε συνδυασμό με τα προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, έδωσαν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να νιώσουν πιο κοντά την αύρα και τους ανθρώπους της Μεσογείου και να «ταξιδέψουν» σε ένα σκηνικό εμπνευσμένο από την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική και τους βραχώδεις σχηματισμούς που συναντάς στην Σαντορίνη.



Η έκθεση Salone del Mobile αποτελεί σημείο αναφοράς παγκοσμίως για το έπιπλο και το design, όπου παρουσιάζονται νέες τάσεις στον σχεδιασμό επίπλων και συγκέντρωσε φέτος 400.000 επισκέπτες από 165 χώρες.



Η Candia πιστή στη φιλοσοφία της και την υπόσχεση «WAKE UP IN THE MEDITERRANEAN» μετέφερε τους επισκέπτες της έκθεσης σε ένα κυκλαδίτικο τοπίο. Το φετινό κάλεσμα είχε επιρροές από το φυσικό τοπίο & την αρχιτεκτονική της παγκοσμίου αναγνωρισιμότητας Σαντορίνης!



Η σχεδιαστική προσέγγιση βασίστηκε στις αξίες που γεννά ο τόπος της Μεσογείου, τις ίδιες αξίες που πλαισιώνουν τη νέα εικόνα της CANDIA.



Ο κ. Μιχάλης Βελιβασάκης, δήλωσε σχετικά: «Μετά από 7 χρόνια συνεχόμενης παρουσίας μας στην έκθεση του Μιλάνου βλέπουμε επισκέπτες και τους συνεργάτες μας να ανυπομονούν να δουν την παρουσία μας στην έκθεση …κάθε χρόνο με κάτι νέο και δημιουργικό!»



Η αφοσίωση και εμπιστοσύνη της Candia σε όσα προσφέρει ο Μεσογειακός τόπος παίρνει ζωή τόσο με την παρουσία της στην έκθεση όσο και μέσα από τα προϊόντα της. Η ίδια φιλοσοφία, ακολουθείται και στη δημιουργία των προϊόντων της, με τη μοναδική συλλογή χειροποίητων στρωμάτων BODYFIX.



Τα στρώματα κατασκευάζονται από έμπειρους τεχνίτες στο χέρι σε κάθε στάδιο της παραγωγής τους με την αποκλειστική χρήση φυσικών υλικών, όπως λάδι ελιάς, βαμβάκι και τρίχα αλόγου.



Σε έναν κόσμο μαζικής παραγωγής στρωμάτων, η Candia τολμά να είναι διαφορετική, με βάση την πεποίθηση ότι υπάρχει μόνο ένα τρόπος για να δημιουργηθεί ένα πραγματικό αριστούργημα: με το χέρι!