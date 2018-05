Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος στη θέση του Group Chief Customer Officer και CEO Financial Services στην Dixons Carphone

Ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, έπειτα από 5 χρόνια πετυχημένης παρουσίας στην Κωτσόβολος ως Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, μετακινείται στις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου Dixons Carphone στo Ηνωμένο Βασίλειο και αναλαμβάνει τη θέση του Group Chief Customer Officer & CEO Financial Services που συγκεντρώνει όλες τις δράσεις του Ομίλου σε θέματα Consumer insights, Global analytics, Customer Proposition Design, Marketing Communications και Consumer Financial services. Επιπλέον, ο κ. Αθανασόπουλος αναλαμβάνει και την επίβλεψη όλου του τομέα Πληροφορικής και Τεχνολογικών υποδομών του Ομίλου (CTO).Αυτή η μετακίνηση είναι μέρος μίας σειράς αλλαγών που ανακοίνωσε ο Όμιλος με στόχο να ενισχύσει τη διοικητική του δομή υπό τον νέο Group CEO Alex Baldock που ανέλαβε τα ηνία του Ομίλου τον Απρίλιο.Τον κ. Αθανασόπουλο, διαδέχεται ο κ. Γιάννης Βασιλάκος που μέχρι σήμερα ήταν Εμπορικός Διευθυντής της Κωτσόβολος και έχει 20ετή εμπειρία στο λιανικό εμπόριο τεχνολογίας, ενώ τα τελευταία 8 έτη εργάζεται στην Κωτσόβολος έχοντας αναλάβει με επιτυχία καίριες θέσεις συμπεριλαμβανομένου και του Διευθυντή των Καναλιών Πωλήσεων της εταιρείας.Ο κ. Αθανασόπουλος δήλωσε για αυτή την εξέλιξη: «Η παρουσία μου στην Κωτσόβολος για 5 χρόνια έδωσε σε εμένα και στους συνεργάτες μου την ευκαιρία να φέρουμε επιδόσεις παγκοσμίου επιπέδου σε όλους τους σχετικούς δείκτες αναφοράς της εταιρείας. Πάνω από όλα κατακτήσαμε και κατακτούμε καθημερινά την εμπιστοσύνη και στήριξη των πελατών και των προμηθευτών μας ως ο πλέον αξιόπιστος προορισμός για λύσεις τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη η πρόκληση που μου ανέθεσε ο Όμιλος ως Group Chief Customer Officer & CEO Financial Services σε μία περίοδο που η κατανόηση και διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες μας και ο συνδιασμός προϊόντων και υπηρεσιών είναι κρίσιμη όσο ποτέ και μάλιστα υπό το πρίσμα όλων των επενδύσεων τεχνολογίας που υλοποιούνται. Υπό τη νέα μου θέση θα συνεχίσω να έχω ενεργή εμπλοκή με τα δρώμενα και καινοτομίες της Κωτσόβολος που αποτελεί σημείο αναφοράς για βέλτιστες πρακτικές που εξάγονται σε όλο τον Ομιλό μας. Αυτή η μετακίνηση αποτελεί έμπρακτη επιβράβευση των Ελλήνων μάνατζερς που αποδεικνύουν ότι είναι ανταγωνιστικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι επίσης πολύ μεγάλη η χαρά μου που τα ηνία της εταιρείας θα αναλάβει ο συνεργάτης και φίλος Γιάννης Βασιλάκος και είμαι βέβαιος ότι η πορεία της εταιρείας είναι σε πολύ ασφαλή χέρια».Ο κ. Βασιλάκος δήλωσε από τη μεριά του: «Τα τελευταία 5 χρόνια, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, είχαμε την τύχη να συμμετέχουμε υπό την ηγεσία του Ανδρέα σε ένα ευρύ και άκρως επιτυχημένο μετασχηματισμό της εταιρείας μας σε μία σύγχρονη, πελατοκεντρική, άκρως παραγωγική, πολυκαναλική εταιρεία λιανικής. Η μετακίνηση του Ανδρέα στις κεντρικές υπηρεσίες του Ομίλου και η ανάληψη της θέσης του Group Chief Customer Officer & CEO Financial Services με κάνει πραγματικά περήφανο, όχι μόνο γιατί ο ίδιος αναλαμβάνει μία τόσο στρατηγική θέση σε επίπεδο Ομίλου αλλά και γιατί η μετακίνησή του αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση του έργου που παράγεται από την Κωτσόβολος στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη τιμή για εμένα να λαμβάνω την σκυτάλη από τον Ανδρέα Αθανασόπουλο, αλλά και μεγάλη πρόκληση να συνεχίσω με την ομάδα της Κωτσόβολος το συναρπαστικό ταξίδι που όλοι μαζί ξεκινήσαμε. Τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή της Κωτσόβολος αναλαμβάνει ο κ. Δημήτρης Γαλάνης μέχρι σήμερα Head of Indirect Sales Channels».