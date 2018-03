Ο Σαββίδης πούλησε τη ΣΕΚΑΠ στους Ιάπωνες

Στην Ελλάδα, η JTI, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Japan Tobacco, διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά από τη δεκαετία του ’80 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς 22,7%

Σε ρευστοποίηση βασικών του περιουσιακών στοιχείων προχώρησε ο Ιβάν Σαββίδης πουλώντας την ρωσική καπνοβιομηχανία Donskoy Tabak στην οποία ανήκει η Συνεταιριστική Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ).Αγοραστής η Japan Tobacco, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τσιγάρων παγκοσμίως.Η ακριτική καπνοβιομηχανία περνάει ως θυγατρική στα «χέρια» του ιαπωνικού ομίλου εταιρειών Japan Tobacco θα περάσει το γ' τρίμηνο του 2018, αφού ολοκληρωθεί η σχετική ρυθμιστική εκκαθάριση.Η ρευστότητα που θα αποκτήσει ο κ. Σαββίδης με την ολοκλήρωση της συμφωνίας θα είναι οπωσδήποτε μεγάλη.Πριν από λίγο η ρωσική εφημερίδα Vedomosti ανέφερε ότι η Japan Tobacco Inc., αγοράζει τη ρωσική καπνοβιομηχανία Donskoy Tabak (Ντανσκόι Ταμπάκ), η οποία ανήκει στον όμιλο Agrokom του Ιβάν Σαββίδη, έναντι 90 δισεκατομμυρίων ρουβλίων (1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ή 1,3 δισ. ευρώ).H Japan Tobacco Inc. ανακοινώνει σήμερα ότι, μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, ο Όμιλος Εταιρειών JT συμφώνησε στην εξαγορά των εταιρειών Donskoy Tabak (DT), με σκοπό την ενίσχυση της πρώτης θέσης της εταιρείας στη Ρωσία, την τρίτη μεγαλύτερη αγορά προϊόντων καπνού στον κόσμο.Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο Όμιλος JT θα αποκτήσει και τα πλειοψηφικά μερίδια της Συνεταιριστικής Καπνοβιομηχανίας Ελλάδος Α.Ε. (ΣΕΚΑΠ).«Η εξαγορά αυτή αποδεικνύει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την πρώτη θέση μας στην αγορά της Ρωσίας.Για αρκετά χρόνια, η αγορά αυτή αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο της αύξησης των κερδών του Ομίλου μας.Η συναλλαγή αυτή θα αυξήσει το μερίδιο αγοράς μας σε περίπου 40% και θα συμβάλει άμεσα στα κέρδη του Ομίλου, μέσα από συνέργειες που αναμένονται στα επόμενα χρόνια» σχολίασε ο Mutsuo Iwai, Πρόεδρος των Παγκόσμιων Επιχειρήσεων Καπνού του Ομίλου.Στην Ελλάδα, η JTI, μέλος του Ομίλου Εταιρειών Japan Tobacco, διαθέτει τα προϊόντα της στην αγορά από τη δεκαετία του ’80 και σήμερα κατέχει μερίδιο αγοράς 22,7%. Η JTI Hellas έχει παράλληλα και την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.Η εταιρεία συνεισφέρει περίπου το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας (το 2017: 640 εκατομμύρια ευρώ από ΕΦΚ & ΦΠΑ καπνού), ενώ υποστηρίζει και την τοπική οικονομία αγοράζοντας το 25% της συνολικής εγχώριας παραγωγής καπνού.Η εξαγορά της ΣΕΚΑΠ καταδεικνύει τη δέσμευση της JTI για την Ελλάδα και ενισχύει τη δεύτερη θέση της εταιρείας στην αγορά, με επιπλέον μερίδιο αγοράς 3%.Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 3ου τριμήνου του 2018.Σε μια λιτή ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη προς τους συνεργάτες του αναφέρεται ως αιτία της πρόθεσής του να μεταβιβάσει τα μερίδιά του στην ιαπωνική JT αφενός η συρρίκνωση των πωλήσεων της αγοράς λόγω της κρίσης και αφετέρου οι σημαντικές αυξήσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης (ΕΦΚ).Η Japan Tobacco Inc. είναι μια κορυφαία εταιρεία προϊόντων καπνού, η οποία ανήκει κατά 33% στο Ιαπωνικό Δημόσιο. Με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 120 χώρες και σχεδόν 60.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο, η εταιρεία κατασκευάζει και εμπορεύεται μερικές από τις γνωστότερες διεθνείς μάρκες τσιγάρων μεταξύ των οποίων τα Winston, Camel, MEVIUS, LD και American Spirit.Ο Όμιλος εταιρειών JT έχει δεσμευτεί να επενδύει στην ανάπτυξη Προϊόντων Μειωμένου Κινδύνου (ΠΜΚ) και εμπορεύεται το Ploom TECH, ένα προϊόν θερμαινόμενου καπνού, καθώς και διάφορα προϊόντα ηλεκτρονικών τσιγάρων με το σήμα Logic. O Όμιλος JT έχει επίσης παρουσία στην αγορά των φαρμακευτικών προϊόντων καθώς και των επεξεργασμένων τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: https://www.jt.com/.Η Japan Tobacco International (JTI) είναι μέλος του Ομίλου Εταιρειών Japan Tobacco Inc. και αποτελεί μια κορυφαία εταιρεία καπνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, με επιχειρήσεις σε περισσότερες από 120 χώρες ανά τον κόσμο. Είναι ο κάτοχος παγκοσμίως του Winston, της δεύτερης μάρκας τσιγάρων στον κόσμο, καθώς και του Camel εκτός ΗΠΑ. Στα διεθνή εμπορικά σήματα της εταιρείας συγκαταλέγονται τα Mevius και LD.Με τη διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα Logic, η JTI κατέχει μεγάλο μερίδιο στην αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων, ενώ από το 2011 είναι παρούσα στην κατηγορία των προϊόντων θερμαινόμενου καπνού με το Ploom. Με έδρα στη Γενεύη στην Ελβετία, η JTI απασχολεί σχεδόν 40.000 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο και το 2018 πιστοποιήθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης Παγκόσμια για 4η συνεχή χρονιά. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το https://www.jti.com/.Η JTI διαθέτει τα προϊόντα της στην ελληνική αγορά από τη δεκαετία του 1980. Σήμερα είναι η δεύτερη εταιρεία προϊόντων καπνού στην Ελλάδα με τις μάρκες Winston, Camel, Old Holborn και Logic. Εκτός της Ελλάδας, η JTI Hellas έχει και την ευθύνη των αγορών Κύπρου και Μάλτας, ενώ απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόμενους.Η εταιρεία συνεισφέρει το 1,5% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας και υποστηρίζει τον ελληνικό καπνικό κλάδο (περισσότερες από 50.000 οικογένειες) αγοράζοντας το 25% της συνολικής ετήσιας σοδειάς καπνού.Το 2018, μεταξύ των εταιρειών που πιστοποιήθηκαν, η JTI Hellas αναγνωρίστηκε ως ο Νο. 1 Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα, ενώ το 2017 διακρίθηκε ως μία από τις 25 πολυεθνικές επιχειρήσεις με το Καλύτερο Εργασιακό Περιβάλλον στην Ευρώπη.