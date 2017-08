Στην ELENOVO οι μετοχές Σαββίδη στην ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ

Στην κυπριακή εταιρία ELENOVO την οποία εκπροσωπεί η κυρία Άννα Λεωνίδου του Γιούρι, μεταβίβασε το 19,63% της εταιρίας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ η Dimera media Investements συμφερόντων του κ. Ιβάν Σαββίδη.



Η ανάγκη για την μεταβίβαση φαίνεται να προέκυψε με την απόκτηση του συνόλου των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού "Ε" από την Dimera και στο πλαίσιο της απαγόρευσης που θέτει ο νόμος 3592 για την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης.



Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον νόμο «απαγορεύεται η συγκέντρωση περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο) της αυτής μορφής. Ως συγκέντρωση στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης νοείται ο έλεγχος περισσότερων του ενός ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης της αυτής μορφής».



Οι επίσημες ανακοινώσεις



Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Τηλέτυπος προς το ΧΑ:

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η μέτοχος εταιρεία με την επωνυμία DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD μεταβίβασε το σύνολο των μετοχών της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. που κατείχε (19.791.879 μετοχές με ισάριθμες ψήφους, αντιστοιχούσες σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), με εξωχρηματιστηριακή σύμβαση που καταρτίσθηκε την 18.8.2017.

Η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD δεν κατέχει πλέον μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία ELENOVO LTD γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε την 18.8.2017, η ELENOVO LTD απέκτησε 19.791.879 μετοχές της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 19,63% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πριν την ημερομηνία αυτή, η ELENOVO LTD δεν κατείχε μετοχές/δικαιώματα ψήφου της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.

Τα δικαιώματα ψήφου της ELENOVO LTD κατέχονται άμεσα στο σύνολό τους από την κα Αννα Λεωνίδου του Γιούρι.

Τέλος, η ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 21.8.2017 η κα Αννα Λεωνίδου του Γιούρι, γνωστοποίησε στην εταιρεία ότι κατέχει έμμεσα ποσοστό 19,63% των δικαιωμάτων ψήφου της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., συνεπεία αποκτήσεως, με σύμβαση εξωχρηματιστηριακής μεταβιβάσεως που καταρτίσθηκε την 18.8.2017, 19.791.879 μετοχών της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., με δικαίωμα ισαρίθμων ψήφων, από την κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία ELENOVO LTD, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της οποίας κατέχεται από την κα Αννα Λεωνίδου.

Πριν την ημερομηνία αυτή, η ELENOVO LTD δεν κατείχε μετοχές/δικαιώματα ψήφου της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.