ΤΑΙΠΕΔ: Ποιοι "περνάνε" στη β' φάση των διαγωνισμών για Εγνατία Οδό και μαρίνα Αλίμου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά την σημερινή του συνεδρίαση προεπέλεξε τα επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση των διαγωνισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και της μαρίνας Αλίμου.



Ειδικότερα, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό (με αλφαβητική σειρά):



1. ANAS International Enterprise S.p.A.



2. FREYJA HOLDINGS SARL [Macquarie European Infrastructure Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp]



3. ROADIS Transportation Holding S.L.U. - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.



4. SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD – DAMCO ENERGY S.A.



5. VINCI HIGHWAYS S.A.S – VINCI CONCESSIONS S.A.S – MYTILINEOS HOLDINGS S.A.



6. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A.



7. ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.



Μαρίνα Αλίμου



Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ, κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, αποφάσισε ότι οκτώ επενδυτικά σχήματα πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για την μαρίνα Αλίμου (με αλφαβητική σειρά):



1. LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ



2. PORT ADHOC SAS -DREAM YACHT MEDITERANEE - J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ



3. ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ



4. ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - TEK ART KALAMIS VE FENERBAHCE MARMARA TURIZM TELESISLERI A.S.



5. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



6. ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



7. ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ



8. ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ



Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα τόσο για την Εγνατία Οδό όσο και για τη μαρίνα Αλίμου, αφού υπογράψουν την σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β’ φάσης των σχετικών διαγωνισμών (υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στον εικονικό χώρο δεδομένων (Virtual Data Room- VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία και τη διαγωνιστική διαδικασία.



Τέλος, το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας της Πύλου, καθώς κανένα επενδυτικό σχήμα που συμμετείχε στην B’ φάση του διαγωνισμού δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά.