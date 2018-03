Την έκθεση «160 χρόνια made in Greece» επισκέφθηκαν 18.000 πολίτες

Περισσότεροι από 18.000 επισκέπτες όλων των ηλικιών « ταξίδεψαν» στον πολύχρωμο και συναρπαστικό κόσμο της ελληνικής βιομηχανίας, μέσα από την έκθεση «160 χρόνια made in Greece», η οποία ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Η επιτυχημένη αυτή έκθεση διέτρεξε την ελληνική βιομηχανική ιστορία, από το 1857 έως σήμερα, μέσα από ιστορικά κείμενα προϊόντα πρωτότυπης έρευνας του Γιάννη Στογιαννίδη, υπό την επιστημονική επίβλεψη της Χριστίνας Αγριαντώνη, ομότιμης καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.



Τρεις ενότητες, 120 βιομηχανίες, 8 κλάδοι και 800 αντικείμενα παρουσιάστηκαν μέσα από τη μουσειολογική ματιά της Μαρίας Φλώρου και της Δέσποινας Ανδριοπούλου, ενώ το ξεχωριστό στήσιμο της έκθεσης εμπνεύστηκε η αρχιτέκτων-μουσειολόγος Ερατώ Κουτσουδάκη από εμπορικές και κλαδικές εκθέσεις.Τα εκθέματα παραχώρησαν για τις ανάγκες της έκθεσης ιδιώτες, συλλέκτες, φορείς, αρχεία και εταιρίες.



Ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης επισήμανε ότι «μετά την έκθεση των "GR80s" πέρσι και την "160 χρόνια made in Greece" φέτος, δύο άκρως επιτυχημένες εκθέσεις, φαίνεται ότι οι μεγάλης διάρκειας θεματικές εκθέσεις γίνονται θεσμός πια για την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η περσινή είχε έναν χαρακτήρα ανάμνησης. Η φετινή έστειλε πολλαπλά μηνύματα καθώς παρουσίασε ότι η Ελλάδα όχι μόνο είχε βιομηχανία αλλά διαθέτει κι όλες τις προϋποθέσεις για να αποκτήσει ξανά.»



Το ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία μέσα από τα «160 χρόνια made in Greece» θα συνεχιστεί ψηφιακά μέσω VR tour, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου.