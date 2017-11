Το Συμπόσιο Κορυφαίων Στελεχών Αεροδρομίων για 5η χρονιά στην Αθήνα

Το ετήσιο Συμπόσιο Κορυφαίων Στελεχών Αεροδρομίων «ACES – Athens» (Airport Chief Executives’ Symposium), μια πρωτοβουλία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, πραγματοποιήθηκε -για 5η συνεχή χρονιά- στις 24 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το νέο σημείο αναφοράς της πόλης της Αθήνας.Το ACES-Athens, το οποίο φέτος γιόρτασε τα 5α γενέθλιά του, έχει διαχρονικό στόχο τη διεξαγωγή εποικοδομητικού διαλόγου και την ανάδειξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αεροδρομίων και των προορισμών που εξυπηρετούν, καθώς και της συνολικής συμβολής των αερομεταφορών και των αεροδρομίων στην οικονομική ανάπτυξη των προορισμών.Ιδρυτής του θεσμού και οικοδεσπότης της διεθνούς συνάντησης, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσίασε την ανασκόπηση της πενταετίας 2013-2017 και τις εξελίξεις που συντελέστηκαν στον κλάδο του τουρισμού και των αερομεταφορών κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, καθώς και τα χαρακτηριστικά και το φάσμα των ενεργειών, των πρωτοβουλιών και της συνένωσης δυνάμεων των φορέων, που συνέβαλαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής στην τουριστική ανάκαμψη και στη διαμόρφωση της νέας ταυτότητας της σύγχρονης Αθήνας.Περισσότεροι από 160 κορυφαίοι εκπρόσωποι του χώρου των αερομεταφορών και των κλάδων της οικονομίας και του τουρισμού, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο φετινό συμπόσιο, το οποίο με τίτλο ”Western Threats and Eastern Promises”, επικεντρώθηκε στα εξής θέματα:- Brexit: Χαρτογράφηση της πορείας έως την τελική έκβαση και οι ευρύτερες επιπτώσεις στον αεροπορικό και τουριστικό κλάδο- Κίνα – Ευρώπη: Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές για τον τουρισμό και τις αερομεταφορές- Παράλληλα, το φετινό 5ο ACES-Athens συνδυάστηκε με την ανάδειξη της Αθήνας ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς παγκόσμιους προορισμούς, χάρη σε κοινή προσπάθεια, επιτυχημένες συνεργασίες και πρωτοποριακά προγράμματα που υλοποιήθηκαν από τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο πλέγμα των αερομεταφορών και του τουρισμού.Το 5ο ACES τίμησαν ως κεντρικοί ομιλητές εξέχουσες προσωπικότητες από τις διεθνείς αερομεταφορές, τον τουρισμό και τις εμπορικές και ταξιδιωτικές υπηρεσίες:H κ. Angela Gittens, Director General, ACI World, ο κ. Olivier Jankovec, Director General, ACI EUROPE, ο κ. Henrik Hololei, Director General for Mobility and Transport, DG Energy & Transport της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Phillippe Blanchard, Partner, Brunswick, ο κ. Declan Collier, CEO, London City Airport & President, ACI World, o Prof. Ρήγας Δογάνης, Visiting Professor, Cranfield University, o Prof. Pablo Mendes de Leon, Director of International Institute of Air & Space Law, Leiden University, o Dr Stefan Schulte, CEO, Fraport AG, ο Dr Lei Zheng, President, Institute for Aviation research (UK), o Dr Michael Kerkloh, CEO & President ADV, Flughafen München GmbH & President ACI EUROPE, o κ. Γιάννης Ρέτσος, Πρόεδρος ΣΕΤΕ & Διευθύνων Σύμβουλος Electra Hotels & Resorts, ο κ. Thomas Woldbye, CEO, Copenhagen Airport A/S, ο κ. Kai Cui, Vice President – European Markets, Alibaba Group – Fliggy και ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιάννης Παράσχης.Το Συμπόσιο τίμησε με την παρουσία του και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος επισήμανε στο χαιρετισμό του τη σπουδαιότητα της συνεργασίας του συνόλου των φορέων στην προώθηση της Αθήνας ως προορισμού, μιας προσπάθειας που ήδη παράγει απτά αποτελέσματα.Για το 5ο ACES - Athens, ο CEO του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Γιάννης Παράσχης, δήλωσε:«Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το καθιερωμένο Συμπόσιο «ACES – Athens», μια ιδρυτική πρωτοβουλία του αεροδρομίου της Αθήνας, αποτέλεσε την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια ιδανική πλατφόρμα σύνθεσης και ανταλλαγής απόψεων στο πιο υψηλό επίπεδο.Φέτος, μας απασχόλησαν κρίσιμα θέματα, τα οποία αποτελούν σημαντικές προκλήσεις, για τον τουρισμό και τις αερομεταφορές: στην πρώτη θεματική μας, συζητήθηκε το Brexit, με έμφαση στις σημαντικές επιπτώσεις που η πορεία και η τελική έκβασή του είναι δυνατόν να επιφέρουν. Επιπλέον, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας τους τρόπους περαιτέρω προσέγγισης της Κίνας από την Ευρώπη, διερευνώντας αυτό που ζητά και ο Κινέζος επισκέπτης από εμάς, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η τόσο σημαντική -αλλά όχι επαρκώς αξιοποιημένη σύμφωνα και με τις προσδοκίες- αγορά.Γιορτάσαμε φέτος τα 5 χρόνια του Συμποσίου μας: το αεροδρόμιό μας, αναπτύσσεται μαζί με την πόλη της Αθήνας, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κερδίσει τη θέση που της αξίζει ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς προορισμούς διεθνώς. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουμε στην αλυσίδα του τουρισμού, «χτίζουμε» τα τελευταία χρόνια ένα «αθηναϊκό DNA» μέσα από κοινές δράσεις και προωθητικές ενέργειες, το νέο DNA της πόλης μας.Οι πρωτοβουλίες μας για την Αθήνα συνεχίζονται. Η ανακήρυξη της Αθήνας ως Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 από την UNESCO, μας δίνει την επόμενη αφορμή. Το 2018, το αεροδρόμιο θα αναδείξει μία ακόμη διάσταση της οντότητάς του. Διότι, εκτός από σημείο σύνδεσης προορισμών, ένα αεροδρόμιο συνδέει ανθρώπους και … ανθρώπινες ιστορίες. Συνεχίζουμε λοιπόν με το #HubOfStories και τα #AthensAirPortraits!Ως οικοδεσπότες της σημαντικής αυτής συνάντησης στην Αθήνα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τους ομιλητές και τους εκλεκτούς προσκεκλημένους του Συμποσίου μας, για την προσήλωση όλων στη σημασία της συνεργασίας και του διαλόγου.»