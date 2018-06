Άλμα 200 μονάδων ο Dow Jones

Σε ανοδικό έδαφος κινούνται οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Δευτέρας διευρύνοντας τα κέρδη της Παρασκευής που πυροδότησαν τα ισχυρά στοιχεία για την αγορά εργασίας.



Το επενδυτικό κλίμα παραμένει θετικό μετά τα πολύ ισχυρά στοιχεία για τις νέες θέσεις εργασίας που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τα οποία επισκίασαν τις ανησυχίες για την εμπορική διένεξη της αμερικανικής κυβέρνησης με τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.



Την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαν σε ισχύ οι δασμοί στις εισαγωγές χάλυβα από Ευρωπαϊκή Ένωση, Καναδά και Μεξικό, ενώ μέσα στο σαββατοκύριακο τερματίστηκαν χωρίς αποτέλεσμα και οι συνομιλίες με την Κίνα, αναζωπυρώνοντας τις ανησυχίες για έναν εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη.



Στο μεταξύ, οι υπουργοί Οικονομικών του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο της συνεδρίαση της G7 το Σάββατο εξέφρασαν την έντονη αποδοκιμασία τους για τις πολιτικές των ΗΠΑ, σημειώνοντας την «ομόφωνη ανησυχία και απογοήτευση τους» για την απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο δείκτης Dow Jones κερδίζει 203,20 μονάδες (0,83%) στις 24.839,22 μονάδες, ο δείκτης Nasdaq ενισχύεται κατά 27,95 μονάδες (0,37%) στις 7.583,11 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 12,95 μονάδες (0,47%) στις 2.747,90 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 28 κινούνται με θετικό πρόσημο και μόλις δύο με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Merck & Co. Inc. στα 62,47 δολ. με άνοδο 1,96 δολ. ή σε ποσοστό 3,16%. Ακολουθούν η Boeing με κέρδη 1,77% στα 362,95 δολ. και η Walmart με άνοδο 1,52% στα 84,24 δολ.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι ηCisco Systems Inc. (-0.31%) και η UnitedHealth Group Inc. (-0,07%).



Ο τίτλος της Microsoft Corp. σημειώνει άνοδο 0,6% μετά την ανακοίνωση του κολοσσού ότι έχει συμφωνήσει για την εξαγορά της πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού GitHub έναντι 7,5 δισ. δολ.