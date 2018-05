Νέα βουτιά στο Χρηματιστήριο

Το δεύτερο στη σειρά limit down της Folli Follie, η κατακρήμνιση της μετοχής της ΔΕΗ και το sell off σε Εθνική και Πειραιώς, ήταν η "τριάδα-φωτιά" που βύθισε το ελληνικό χρηματιστήριο.



Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,60% στις 810,72 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ των 805,53 μονάδων (-2,23%) και 826,25 μον. (+0,29%).



Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 65,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 47,6 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 50 χιλ. τεμάχια.



Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με πτώση 1,17%, στις 2.104,81 μονάδες, ενώ στο -1,59% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.253,93 μονάδες.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 2,23% στις 939,73 μονάδες.



Με ένα ακόμη limit down συνέχισε σήμερα η μετοχή της Folli Follie, δεχόμενη ένα πρωτοφανές κύμα πωλήσεων εξαιτίας της αμφισβήτησης των λογιστικών της στοιχείων από το Quintessential. Η μετοχή έφτασε μέσα σε δύο συνεδριάσεις από τα 15,34 ευρώ στα 7,52 ευρώ σήμερα, με αφορμή την αμφισβήτηση των λογιστικών της στοιχείων από το fund Quintessential.



Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκε και η ΔΕΗ, η οποία έκλεισε με απώλειες 10,01%, με αφορμή τα απογοητευτικά στοιχεία που έρχονται σταδιακά στο φως της δημοσιότητας για τη μεγαλύτερη επιχείρηση ηλεκτρισμού της χώρας.



Εκτός της Folli Follie και της ΔΕΗ, η μετοχή του ΟΠΑΠ σημείωσε απώλειες 4,05%, με την Πειραιώς και την Εθνική να ακολουθούν με -3,88% και -3,35% αντίστοιχα. Στο -2,26% η Eurobank, ενώ άνω του 1% ήταν η πτώση σε ΕΧΑΕ, Grivalia, Aegean και ΕΥΔΑΠ.



Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Motor Oil, Alpha Bank, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΛΠ, ΓΕΚ Τέρνα και ΑΔΜΗΕ, ενώ στον αντίποδα, ήπια ανοδικά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή, ΕΕΕ και Τιτάν.

Άνω του 1% ήταν η άνοδος σε Jumbo, Βιοχαλκο και ΟΤΕ.



To 67,5% των κεφαλαίων στο ΧΑ ανήκουν σε ξένους



Σε 67,5% ανήλθε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της ελληνικής αγοράς τον Απρίλιο, έναντι 66,4% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 1,7%, σύμφωνα με το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 2018 του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.



Συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (2.108,68 εκατ. ευρώ ή 4,4%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 64,5% έναντι 63,9% τον προηγούμενο μήνα παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 1,0%.



Αναλυτικά, τον Απρίλιο τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:



Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €47,82 δισ., αυξημένη κατά 10,4% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 9,5%.



Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Απριλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.



Συνολική αξία συναλλαγών €1,11 δις (μειωμένη κατά 28,5% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και αυξημένη κατά 37,2% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).



Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.040.465.692 τεμάχια καταγράφοντας μείωση 2,8% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (1.070.240.468 τεμάχια) και μείωση 10,6% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2017 (1.163.590.452 τεμάχια).



Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.



16,95 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 21,52 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).



681 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 1.023 τον προηγούμενο μήνα).



Κέρδη της τάξης του 10,0% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.