Ξεπέρασε και τις 26.000 μονάδες ο Dow Jones

Σε νέα ιστορικά υψηλά ξεκινούν την εβδομάδα οι βασικοί δείκτες της Wall Street, με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones να κερδίζει πάνω από 200 μονάδες ξεπερνώντας για πρώτη φορά στην ιστορία του το επίπεδο των 26.000 μονάδων.



Η αγορά παρέμεινε χθες κλειστή για την ομοσπονδιακή αργία της ημέρας του Martin Luther King, ενώ την Παρασκευή και οι τρεις δείκτες είχαν κλείσει σε νέα ιστορικά υψηλά.



Οι επενδυτές εστιάζουν σήμερα την προσοχή τους στα εταιρικά αποτελέσματα, με τις UnitedHealth Group Inc. και Citigroup Inc. να βρίσκονται στο επίκεντρο.



Η UnitedHealth Group Inc. σημειώνει άνοδο άνω του 2% μετά την ανακοίνωση κερδών και εσόδων που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς.



Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν και τα κέρδη της Citigroup Inc. χωρίς να περιλαμβάνονται οι επιβαρύνσεις από την προσαρμογή στο νέο φορολογικό πλαίσιο. Οι μετοχές του τραπεζικού κολοσσού σημειώνουν άλμα 1,6%.



Στον αντίποδα, βουτιά σημειώνει η μετοχή της General Electric Co. μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι η αξιολόγηση του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου της GE Capital θα οδηγήσει σε επιβαρύνσεις 6,2 δισ. δολ. μετά από φόρους το δ΄ τρίμηνο.



Δείκτες – Στατιστικά



Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κερδίζει 254,82 μονάδες (0,97%) σκαρφαλώνοντας στις 26.067,35 μονάδες, ο τεχνολογικός Nasdaq προσθέτει 68,65 μονάδες (0,93%) στις 7.329,01 μονάδες, ενώ ο S&P 500 κερδίζει 20,01 μονάδες (0,71%) στις 2.806,00 μονάδες.



Από τις 30 μετοχές που απαρτίζουν το δείκτη Dow Jones 26 κινούνται με θετικό πρόσημο και 4 με αρνητικό. Εξ΄ αυτών τα μεγαλύτερα ποσοστιαία κέρδη σημειώνει η Merck & Co. στα 62,16 δολ. με άνοδο 3,50 δολ. ή σε ποσοστό 5,95%. Ακολουθούν Boeing με άνοδο 2,40% στα 344,46 δολ. και η UnitedHelath Group με κέρδη 2,28% στα 233,85 δολ.



Στον αντίποδα, οι μετοχές με τη χειρότερη επίδοση σήμερα είναι η General Electric (-3,84%), η Exxon Mobil (-0,18%) και η Chevron (-0,15%).



Στα μάκρο της ημέρας, ο μεταποιητικός δείκτης Empire State διολίσθησε στις 17,7 μονάδες τον Ιανουάριο από το αναθεωρημένο μέγεθος των 19,6 μονάδων τον προηγούμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε η New York Fed. Τα στοιχεία διέψευσαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών που περίμεναν ο δείκτης να ενισχυθεί στις 18,6 μονάδες, σύμφωνα με έρευνα της Econoday.