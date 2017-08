Ο πραγματικός «Λύκος της Wall Street» μιλά στην Αθήνα για την κρίση

Η εταιρεία Economist Hellas S.A, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 , στο Εκθεσιακό Κέντρο, Metropolitan Expo, διοργανώνει τη μεγαλύτερη εκδήλωση του 2017 στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με καλεσμένο για πρώτη φορά στην Ελλάδα τον διάσημο Αμερικανό motivational speaker, Jordan Belfort. Τον «Λύκο της Wall Street».



Στην ομιλία του ο Jordan Belfort θα αναφερθεί σε δύο θεματικούς τομείς:



1) Στην πετυχημένη στρατηγική πώλησης STRAIGHT LINE PERSUASION METHOD.



2) Στην Ελλάδα της κρίσης και τρόποι επιτυχίας μέσα από αυτή.



Μετά το πέρας της ομιλίας του ο Belfort θα υπογράψει το βιβλίο του.



Μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν από κοντά τον διάσημο ομιλητή έχουν εκδηλώσει ήδη εκπρόσωποι από τα Χρηματιστήρια της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιταλίας, της Σερβίας, της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας καθώς και εκπρόσωποι του Ελληνικού Επιχειρηματικού κόσμου.



O Jordan Belfort έχει υπάρξει σύμβουλος σε περισσότερες από 50 εταιρείες, ενώ έχουν αναφερθεί στον ίδιο τα μεγαλύτερα περιοδικά κι εφημερίδες του κόσμου: New York Times, The Wall Street Journal, The Los Angeles Times, The London Times, The Herald Tribune, Le Monde, Corriere della Serra, Forbes, Business Week, Paris Match and Rolling Stone.



Ο Belfort είναι συγγραφέας δύο βιβλίων με τα απομνημονεύματα του, με τίτλους «The Wolf of Wall Street» και « Catching the Wolf of Wall Street», τα οποία αφορούν τις περιπετειώδεις πτυχές της ζωής του και έχουν μεταφραστεί σε 18 γλώσσες ενώ έχουν εκδοθεί σε πάνω από 40 χώρες, όπου έχουν γίνει best sellers.



Η ζωή του πρόσφατα έγινε μία από τις πιο πετυχημένες ταινίες του Hollywood με τίτλο «The Wolf of Wall Street», σε σκηνοθεσία του διάσημου Martin Scorsese και με πρωταγωνιστή τον αστέρα του Hollywood Leonardo Di Caprio.



Χορηγός επικοινωνίας είναι η ιστοσελίδα zougla.gr



Διοργανωτής: http://www.economist-sa.gr



Τηλέφωνο: 2103222000



Ιστότοπος: http://www.jordanbelfort.gr



Facebook: https://www.facebook.com/jordanbelfort.gr



E-mail: info@economist-sa.gr