Πιέσεις στο Χρηματιστήριο από Folli Follie, ΔΕΗ και τράπεζες

Έντονη μεταβλητότητα, με ισχυρές απώλειες σε επιλεγμένους τίτλους, εμφανίζει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, προσπαθώντας να διαχειριστεί αφενός το πλήγμα σε μία από τις μεγαλύτερες εισηγμένες του, τη Folli Follie, και αφετέρου το αποτέλεσμα των stress tests των ελληνικών τραπεζών.



Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης, λίγο μετά τις δύο το μεσημέρι κατέγραφε απώλειες 1,18% στις 814,14 μονάδες, ενώ ο τζίρος ήταν στα 42,8 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 30,6 εκατ. τεμάχια.



Πτώση 0,91% κατέγραφε και ο FTSE 25, στις 2.110,36 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σημείωνε απώλειες 1,26% στις 949,05 μονάδες.



Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται σήμερα η μετοχή της Folli Follie, η οποία άρχισε τη συνεδρίαση με ένα ακόμη limit down, και εντολές πώλησης που ξεπερνούσαν τα 300 χιλ. τεμάχια, αλλά λίγο μετά τις 11:00 τα προσφερόμενα τεμάχια άρχισαν να απορροφούνται.

Βέβαια, αν και κατάφερε να "ξεκλειδώσει" από το limit down, δεν μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις απώλειες της.



Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο τραπεζικός κλάδος, μετά και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress test το Σάββατο, 5 Μαΐου.



Η θετική επίδοση των ελληνικών τραπεζών στα stress tests επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητά τους όσον αφορά στην κεφαλαιακή τους επάρκεια, αλλά η στόχευση τώρα βρίσκεται στην ταχύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά και στην ενίσχυση της κερδοφορίας τους.



Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει σήμερα το Capital.gr, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν προσεχώς σε εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης (subordinated), αντλώντας κεφάλαια τα οποία θα μπορούν να προσμετρήσουν στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας.



Επιπλέον, θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε εκδόσεις υβριδικών ομολόγων, Tier II και AT 1 (Additional Tier I Capital).



Στόχος των ομολογιακών εκδόσεων στις οποίες αναμένεται να προχωρήσουν οι τράπεζες θα είναι και η αναδιαμόρφωση της δομής των κεφαλαίων τους, κατά τρόπο που να ενισχύονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, αλλά και να δημιουργούνται μεγαλύτερες αποδόσεις για τους μετόχους.



Στο ταμπλό τώρα, η Folli Follie σημειώνει απώλειες 27%, αν και λίγο νωρίτερα είχε μειώσει την πτώση της έως το 18%, με τη ΔΕΗ να βρίσκεται και αυτή στο στόχαστρο των πωλητών, καταγράφοντας απώλειες 7,11%.



Άνω του 2% είναι οι απώλειες σε Εθνική, ΟΠΑΠ, ΓΕΚ Τέρνα και Πειραιώς, ενώ άνω του -1% κινούνται οι ΕΥΔΑΠ, Aegean, Motor Oil, Grivalia και Σαράντης.



Ήπια πτωτικά κινούνται οι ΑΔΜΗΕ, Jumbo, Alpha Bank, ΕΧΑΕ, Τιτάν, Βιοχαλκο, Μυτιληναίος και Eurobank, ενώ ΟΛΠ και Λάμδα αντιστέκονται στο αρνητικό πρόσημο.



Μικρά κέρδη για Τέρνα Ενεργειακή και ΕΕΕ, ενώ τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΤΕ σημειώνουν άνοδο 1,22% και 1,66% αντίστοιχα.