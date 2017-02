Αυτά είναι τα πρώτα σημάδια της εγκυμοσύνης

Μέσα στους επόμενους μήνες, τα άκρα σου θα μαλακώσουν και θα επεκταθούν καθώς το μωρό μεγαλώνει μέσα σου. Ενώ παρακολουθείς το σώμα σου να αλλάζει, εμπιστεύσου το, αφού έχει σχεδιαστεί για κάτι τέτοιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι να συνειδητοποιήσεις ότι το σώμα σου αλλάζει για να εκπληρώσει έναν καταπληκτικό σκοπό.«Οι εγκυμονούσες γυναίκες είναι ελκυστικές τόσο πνευματικά όσο και σωματικά. Υπάρχει μια γαλήνια λάμψη ωριμότητας και γονιμότητας» γράφει ο Frederick Wirth, συγγραφέας του Prenatal Parenting: The Complete Psychological and Spiritual Guide to Loving Your Unborn Child. Ο τρόπος που ενεργείς, αισθάνεσαι και σκέφτεσαι ως μέλλουσα μητέρα έχει πραγματικά σημαντικές επιπτώσεις στο μωρό σου. Το Shape σου δίνει απλές οδηγίες για να φροντίσεις το μωρό σου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.Περισσότερα στο govastileto.gr