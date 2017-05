Διήμερο εκδηλώσεων (27-28/5) για τον μητρικό θηλασμό στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Ο Σύλλογος Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδος & Κύπρου «Γαλαξίας» οργανώνει ένα διήμερο σημαντικών εκδηλώσεων για το μητρικό θηλασμό. Θα περιγράφουν πρακτικές που βοηθούν στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού από ειδικούς επιστήμονες.



Αποτελεί το 10ο ετήσιο σεμινάριο για το μητρικό θηλασμό του συλλόγου συμβούλων θηλασμού με διεθνή πιστοποίηση , με θέμα: «Προσέγγιση με το βλέμμα των ειδικών » .



Στο σεμινάριο θα μιλήσουν σπουδαίοι διεθνείς ομιλητές όπως ο καθηγητής James McKenna και η Catherine Watson Genna. Ο καθηγητής James McKenna, Ανθρωπολόγος είναι εξειδικευμένος σε θέματα του ύπνου των βρεφών. Διευθύνει το εργαστήριο συμπεριφορικής μελέτης του ύπνου μητέρας-βρέφους στο Πανεπιστήμιο Notre Dame της Indiana US. Έχει εισάγει τον ενδιαφέροντα όρο breastsleeping που αφορά τον προβληματισμό σχετικά με τις ασφαλείς πρακτικές ύπνου κατά τη διάρκεια του θηλασμού.



Η Catherine Watson Genna εργάζεται ως ιδιώτης IBCLC στη Νέα Υόρκη, έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ειδικών περιπτώσεων. Οι διαλέξεις της απευθύνονται σε επαγγελματίες υγείας για περίπλοκες καταστάσεις βρεφών με νευρολογικά, ανατομικά ή γενετικά προβλήματα. Ειδικό γνωστικό της αντικείμενο αποτελεί η μελέτη της κινητικότητας της γλώσσας και η κλινική εκτίμηση των περιπτώσεων βραχέος χαλινού .



Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν IBCLC από τη χώρα μας παρουσιάζοντας θέματα γενικού ενδιαφέροντος, σχετικά με το θηλασμό.



Το σεμινάριό θα γίνει Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Μαΐου, 9πμ ως 5.45μμ στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη Περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο αλλά και το σύλλογο στην ιστοσελίδα galaxiasibclc.gr



Πρόγραμμα



Σύλλογος Διεθνώς Πιστοποιημένων Συμβούλων Γαλουχίας IBCLC Ελλάδος & Κύπρου

10ο Ετήσιο Σεμινάριο: «Προσέγγιση με το βλέμμα των ειδικών»

Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαϊου 2017, Αίθουσα Τελετών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη



Σάββατο 27/5/2017



9:00-09:30 Προσέλευση-εγγραφές



1η Συνεδρία

Συντονιστές: Κ. Μητσάκης, Α. Καραθανάση



09:30-11:00 «The Return of Breastsleeping: Humankind's oldest and most successful sleep and feeding arrangement» -James McKenna



11:00-12:30 «Why Western Infants Have Sleep Problems to Solve and What to Do About Them» -James McKenna



12:30-13:30 Διάλειμμα



2η Συνεδρία

Συντονιστές:, Ξ. Πασχαλίδου, Α. Συμεωνίδου



13:30-15:00 «Bio-cultural Origins of Inconsolable Crying (Colic) and SIDS: Is It All About Learning to Breathe Required for Speech?» -James McKenna



15:00-15:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση



3η Συνεδρία

Συντονιστές:, Ν. Βαράκης, Ρ. Αργυρακάκη



15:30-16:45 «Breastfeeding Strategies for Tongue-tied Babies» -Catherine Watson Genna



16:45-17:45 «Ηθικά διλήμματα και σημαντικές δράσεις των IBCLC»

Κωνσταντίνα Γραμματικού, Παναγιούλα Μέξη, Νίκος Φωτιάδης, Μαρία Φερτάκη



Κυριακή 28/5/2017



1η Συνεδρία

Συντονιστές: Α Γούναρης, Π. Μαυρίδης



09:00-10:30 «The Non Latching Infant: The First 48 Hours and Beyond» -Catherine Watson Genna



10:30-12:00 «Choosing and Using Breastfeeding Tools: A Clinical Reasoning Approach» -Catherine Watson Genna



12:00-13:00 Διάλειμμα



2η Συνεδρία

Συντονιστές: Δ. Νέτσκος, Α. Δασκαλάκη



13:00-14:30 «Torticollis and Tongue-tie: Teasing out the Interactions» -Catherine Watson Genna



14:30-15:45 «Infant Oral Assessment» -Catherine Watson Genna

15:45-16:00 Διάλειμμα



3η Συνεδρία

Συντονιστές: Α. Παλαντζιάν, Μ. Δηλανάς



16:00 -17:00 «Interactive Case Studies» -Catherine Watson Genna

17:00-17:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση



Περισσότερες Πληροφορίες

Μπαγλατζή Λαμπρινή, 6945156632

blabrini@yayoo.com