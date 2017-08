Κάθε αρχή θέλει… Public! Τα πάντα για το σχολείο

Λίγο πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, η επιστροφή στα θρανία γίνεται πιο εύκολη και διασκεδαστική από ποτέ, στον απόλυτο προορισμό τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, τα Public. Γονείς, παιδιά, μαθητές και φοιτητές μπορούν να βρουν όλα όσα χρειάζονται για να ξεκινήσουν δυναμικά τη φετινή σεζόν στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο ακόμη και στο γραφείο.Στα Public, οι επισκέπτες μπορούν να εξοπλιστούν πλήρως με όλα όσα χρειάζονται για τη νέα σχολική χρονιά, μέσα από μια τεράστια ποικιλία επώνυμων και ποιοτικών σχολικών ειδών στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Κασετίνες και τσάντες σε πρωτότυπα σχέδια για κάθε ηλικία και στυλ, λεξικά και σχολικά βοηθήματα για όλες τις τάξεις, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, επώνυμα είδη γραφικής ύλης, αλλά και προϊόντα τεχνολογίας, όπως laptops, tablets, εξωτερικοί σκληροί δίσκοι, αναλώσιμα, κ.ά σε ένα προορισμό, τα Public.Πιο συγκεκριμένα, τα Public ξεκινούν μαζί σας μια δημιουργική χρονιά με τη μεγαλύτερη γκάμα σε:• Σχολικές τσάντες, σακίδια και τσάντες-τρόλεϊ για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό, σε πρωτότυπα σχέδια με διάσημους ήρωες, όπως Barbie, Cars, Χελωνονιντζάκια, Avengers, Frozen, hello kitty, Mickey & Minnie, Minions, Spiderman. Trolls, Πέπα, Starwars, Lego, Emoji, Shopkins, σε τιμές που ξεκινούν από €4,99, αλλά και τσάντες για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας για πιο urban εμφανίσεις.• Χιλιάδες Βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, κινέζικα)• Σχολικά βοηθήματα όλων των τάξεων και κατευθύνσεων. Μόνον στα Public θα βρείτε όλα ανεξαιρέτως τα βοηθήματα όλων των έγκριτων εκδοτών, όπως Σαββάλας, Πατάκης, Ελληνοεκδοτική, Μεταίχμιο, Μπάρλας, Μαλλιάρης, Παπαδόπουλος και πολλών ακόμα!• Σχολικά βιβλία, έτοιμα σε πακέτο ανά τάξη και ντυμένα με προστατευτικό κάλυμμα. Οι μαθητές κάθε τάξης μαζί με κάθε πακέτο παίρνουν δώρο και ένα αξεσουάρ Public• Τίτλους Βιβλίων για τα κολλέγια και το πρόγραμμα I.B.• Εξειδικευμένα βιβλία για την προετοιμασία στις εξετάσεις των πανεπιστημίων στο εξωτερικό (GMAT, GRE, SAT, κλπ.)• Λεξικά ξένων και άλλων γλωσσών γενικής χρήσης αλλά και ορολογίας• Επώνυμα είδη γραφικής ύλης για κάθε τάξη και όλα τα απαραίτητα είδη οργάνωσης γραφείου, σε μοναδικές τιμές που ξεκινούν από €0,05• Μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά τετράδια: πολύχρωμα, με διάφορα σχέδια, σπιράλ, όλα τα ειδικά τετράδια αλλά και κλασικά μπλε τετράδια από €0,25• Κασετίνες, φαγητοδοχεία και παγούρια για μοναδικές εμφανίσεις στην τάξη και όχι μόνο!• Laptops, desktops, tablets, usb sticks & εξωτερικούς σκληρούς δίσκους, αξεσουάρ, εκτυπωτές, αναλώσιμα και άλλα προϊόντα τεχνολογίας• Και φυσικά για να εκφράσουν τα παιδιά τη δημιουργικότητά τους και όχι μόνον, στα Public θα βρείτε το χαρτί Α4 που χρειάζεστε για όλο το χρόνο!Επιπλέον, στα Public, θα βρείτε τις φανταστικές τσάντες Mi Pac, που συνδυάζουν άψογα το κλασικό στυλ με το φρέσκο σχεδιασμό.Παράλληλα, όλα τα επώνυμα Brands στο χώρο της σχολικής τσάντας και backpack σας περιμένουν: Russel Athletic, Parkland, City, Lycsac, J-World, No Fear, Maui, Lego, Kipling, Santoro, Cool Bee και συνολικά περισσότερα από 500 διαφορετικά σχέδια από περισσότερα από 15 διαφορετικά brands!!!Ακόμη:- μόνο σε αποκλειστικότητα στο www.public.gr, τα προϊόντα Crayola (αποκλειστικά από Αμερική) για ατελείωτες δημιουργικές δραστηριότητες- ειδικά δώρα με κάθε αγορά bundle βιβλίων, οποιασδήποτε σχολικής τάξης.Τα Public, έχουν τη λύση και για τους πιο πολυάσχολους, οι οποίοι μπορούν να παραγγείλουν εύκολα και γρήγορα ό,τι επιθυμούν για τη νέα σχολική χρονιά με ένα κλικ στο http://www.public.gr/cat/sxolika/Τα Public υποδέχονται τη νέα σχολική χρονιά με μια σειρά μοναδικών εκδηλώσεων:• Δημιουργίες PLAY DOHΔημιούργησε με πλαστοζυμαράκια Play–Doh! Γνώρισε τα νέα προϊόντα και δώσε σχήμα στη φαντασία σου και ελάτε να διασκεδάσουμε όλοι μαζί.• Μαίρη Συνατσάκη με Mairiboo and the CityΕπίλεξε από τα Public τo νέο σου σακίδιo MairibooandtheCity και μόνο στα Public θα σε περιμένει η Μαίρη Συνατσάκη για να σου το υπογράψει.• SMURFSΕλάτε στα Public, για να στρουμφογνωρίσετε από κοντά τον Μπαμπαστρούμφ και τη Στρουμφίτα!• Μικροί Ζωγράφοι BIC KIDS!Τα μικρά χεράκια θα κάνουν ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! Οι μικροί μας φίλοι επιστρατεύουν τα χρώματα και τη φαντασία τους και δημιουργούν απίθανες μάσκες, χρησιμοποιώντας τα είδη ζωγραφικής BIC KIDS.Αναζήτησε το αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων των Public στο Public blog http://blog.public.gr