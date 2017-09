Minions! Η κίτρινη τρέλα που πάει παντού!

Είναι σχεδόν αδύνατον κάποιος να μην έχει ακούσει για τα minions! Πόσο μάλλον να μην τα έχει δει να φιγουράρουν πάνω σε αυτοκόλλητα, backpacks, t-shirts, παπούτσια και χίλια δύο άλλα προϊόντα! Γιατί τα minions είναι η κίτρινη τρέλα που πάει παντού! Και έχουν έρθει για να κατακτήσουν τον κόσμο!Μπορεί να έχετε ήδη αποφασίσει ότι τα λατρεύετε ή ίσως και όχι, ένα πάντως είναι σίγουρο! Τα μικρά κίτρινα πλασματάκια εμπνέουν ένα ευρύ φάσμα συναισθημάτων σε όλους όσους βρεθούν στο δρόμο τους!Τι είναι όμως αυτό που τα κάνει τόσο ιδιαίτερα;Αν τα παρατηρήσουμε πολύ προσεκτικά θα δούμε ότι μοιάζουν με κίτρινες καραμέλες, με ένα ή δύο μάτια. Καθοδηγούνται από μια βαθιά επιθυμία να υπηρετούν ένα «κακό» αφεντικό αν και γενικά είναι δύσκολο να το ακολουθήσουν μιας και αποσπάται η προσοχή τους με την πρώτη ευκαιρία, είναι άγαρμπα και δυσκολεύονται να συνεργαστούν. Μιλάνε μια γλώσσα που είναι κατανοητή μόνο ανάμεσα τους και ίσως σε μερικούς ανθρώπους με τους οποίους έχουν μακροχρόνιες σχέσεις (π.χ. Gru). Μεταλλάσσονται και είναι απίστευτα ανθεκτικά.Για τον απλό θεατή είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει ένα minion από το άλλο. Οι Kevin, Stuart και Bob είναι οι πιο γνωστοί στους fans. Ο Kevin είναι ο ηγέτης, ο Stuart o μουσικός και ο Bob είναι ο μικρός της παρέας. Παρόλα αυτά, έχουν ξεχωριστές προσωπικότητες και ονόματα. Δεν είναι όμως μόνο η ξεχωριστή τους όψη, οι αστείρευτες καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται και το κυνικό χιούμορ τους που τα κάνει αξιαγάπητα! Είναι επίσης, ότι είναι απόλυτα προσαρμοσμένα στην εποχή του internet! Όπως ορίζουν και οι κατασκευαστές τους είναι: «meme-able, gif-able and of course lovable, in bite size portions”. Είναι φορητά και εμπορεύσιμα! Έτοιμα για δάγκωμα!Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, που η κορυφαία εταιρεία αθλητικών ειδών PUMA, δημιούργησε μια νέα συλλογή PUMAxMinions, για τους μικρούς της φίλους αλλά και για το teen αγοραστικό της κοινό. Εμπνευσμένη από την ενέργεια των minions, έχει δημιουργήσει ρούχα, παπούτσια αλλά και αξεσουάρ, με χαρακτήρες αλλά και στοιχεία της ζωής τους (όπως οι πολύ χαρακτηριστικές μπανάνες), που φτιάχνουν την διάθεση και μας κάνουν το ίδιο μοναδικούς, όσο τα minions! Εσύ έχεις μπανάνα;