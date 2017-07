Διάλεξη στη Μελβούρνη: Ανδρισμός και Κρητικό Ηθος

Ο διακεκριμένος Βρετανός ανθρωπολόγος, Michael Herzfeld, καθηγητής Κοινωνικών Επιστημών στο Τμήμα Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, θα παρουσιάσει, την Πέμπτη 10 Αυγούστου, στο Ελληνικό Κέντρο, διάλεξη με τίτλο «Αντρες του Βουνού: Ανδρισμός και Κρητικό Ηθος», στο πλαίσιο των Σεμιναρίων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού, που προσφέρονται από την Ελληνική Κοινότητα της Μελβούρνης.



Τα ορεινά χωριά της Κρήτης φημίζονται για επιθετικές εκδηλώσεις αρρενωπότητας που παραδοσιακά περιλάμβαναν πυροβολισμούς σε γάμους, κλοπές ζώων, γοητευτικές σωματικές επιδείξεις ανδρικής δύναμης και ανταγωνιστικές δεξιότητες στο τραγούδι και το χορό.



Τα τελευταία χρόνια, αυτό το άλλοτε μάλλον ρομαντικό πολιτιστικό στοιχείο έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα, ιδίως λόγω των βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία και της διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος σε ορισμένα χωριά.



Ο καθηγητής Herzfeld, ο οποίος κατά διαστήματα από το 1974 διεξήγαγε εκτενείς επιτόπιες έρευνες σε ένα από τα πιο εμβληματικά από αυτά τα χωριά, θα ασχοληθεί τόσο με τις προηγούμενες μορφές αυτής του ανδιρσμού όσο και με τους λόγους της μεταμόρφωσής του στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής αλλαγής.



Ένας υπέρμαχος της «αφοσιωμένης ανθρωπολογίας», διεξήγαγε έρευνα στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη σχετικά με την αρρενωπότητα, τη βιοτεχνία και την κοινωνική γνώση, τον εξευγενισμό και τον αντίκτυπο της ιστορικής διατήρησης, του εθνικισμού και της γραφειοκρατίας. Διεξήγαγε έρευνες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη σχετικά με τον ανδρισμό, την καλλιτεχνία και την κοινωνική γνώση, τον εξευγενισμό και τον αντίκτυπο της ιστορικής διατήρησης, του εθνικισμού και της γραφειοκρατίας. Είναι συγγραφέας 11 βιβλίων – συμπεριλαμβανομένων και των: Evicted from Eternity: The Restructuring of Modern Rome (2009) και Siege of the Spirits: Community and Polity in Bangkok (2016) –παρήγαγε επίσης δύο εθνογραφικές ταινίες.



Πότε: Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017, 7.00μμ

Πού: Ελληνικό Κέντρο (Delphi Bank Mez, 1678 Lonsdale Street, Mελβούρνη)

__________________________

Πληροφορίες: 9662 2722