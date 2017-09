Από το Despacito στο... Θες Παστίτσιο

Το Despacito όπως δεν το έχετε ξανακούσει ποτέ σε μια ξεκαρδιστική ελληνική version τύπου Parody. Θες Παστίτσιο από τον γνωστό χιουμορίστα So Tiri.



Είναι από τους πιο αγαπητούς trool artist που ξέρει πάντα πως να μας φτιάξει τη διάθεση με τους εκπληκτικούς και αστείους στίχους του. Ο Έλληνας ομογενής από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, So Tiri, ξαναχτυπά δίνοντας τη δική του διάσταση στο πιο δημοφιλές τραγούδι παγκοσμίως αυτή τη στιγμή.



To κομμάτι μάλιστα έχει ξεπεράσει 1.586.000 views στο YouTube