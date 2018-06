Η αυτοκρατορία… ξαναγδύνεται!

Αν νομίζετε ότι τα έχετε δει όλα σχετικά με την σειρά ταινιών Star Wars, στη συνέχεια θα παρακολουθήσετε βίντεο και φωτογραφίες της παράστασης «The Empire Strips Again»: A Star Wars Burlesque Parody, που πρωτοεμφανίστηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 2011 και τώρα είναι στη σκηνή του Λος Άντζελες, στην Καλιφόρνια.Στο σόου του σκηνοθέτη Russall Beattie, θα δείτε τους χαρακτήρες του Star Wars στην σέξι εκδοχή τους να χορεύουν σε ρυθμούς καμπαρέ!«May the force be with you»…