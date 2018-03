Η αστυνομία διερευνά την τέχνη του «Κανίβαλου Σεφ» στην Λετονία

Δείτε το σχετικό βίντεο στο Coremag.gr







Ο κανιβαλισμός υπήρξε πηγή νοσηρής γοητείας στον πολιτισμό μας - από τον Hannibal Lecter της ταινίας The Silence of the Lambs μέχρι την τραγωδία των Άνδεων το 1972, που οι επιζώντες ενός αεροσκάφους έτρωγαν τα υπολείμματα των άλλων ανθρώπων.Η αστυνομία ερευνά το αρρωστημένο πείραμα που διοργανώθηκε στις 6 Μαρτίου σε ένα μουσείο στην πόλη Ρίγα της Λετονίας, όπου o βοηθός του "κανίβαλου σεφ" φαίνεται να κόβει ένα μικρό κομμάτι σάρκας από την πλάτη δύο εθελοντών, στη συνέχεια τα τηγανίζει και τους ταΐζει με τις σάρκες τους.Η παράσταση διοργανώθηκε από τον καλλιτέχνη Artūrs Bērziņš, μεταδόθηκε ζωντανά στο Facebook με αποτέλεσμα να προκαλέσει αντιδράσεις και πολλές καταγγελίες. Δεν έχει καταστεί σαφές αν πρόκειται για πραγματικά κομμάτια από τις σάρκες. εκπομπή «Eschatology» είχε στόχο να δείξει τι θα συνέβαινε στην ανθρωπότητα αν τελείωναν οι παγκόσμιες πηγές τροφίμων, ότι θα έπρεπε να καταφύγουν στον κανιβαλισμό για να μην αφανιστούν.