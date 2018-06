Just Μπύρες: Γιαγιάδες πίνουν μπύρες και χορεύουν στον ρυθμό του Μάικλ Τζάκσον

Κρητική ραδιοφωνική εκπομπή διασκευάζει το "Beat it" του βασιλιά της ποπ σε… Just Μπύρες.H Παγκρήτια ραδιοφωνική εκπομπή "Καλοκαίρι Στο Νότο" με τον Γιώργο Μπαλοθιάρη και την Γωγώ Βερίγου επιστρέφει για 15η χρονιά και μας παρουσιάζει το απόλυτο hit για το φετινό καλοκαίρι ! '' Just Μπύρες '' σε ένα μοναδικό greek parody του αγαπημένου μας "Βeat it" γιατί όλα μπορούν να συμβούν το Καλοκαίρι στην Κρήτη!