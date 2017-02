Love is in the air… Την ώρα που όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στο Κορδελιό και τη βόμβα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα αερόστατο σε σχήμα καρδιάς έκανε την εμφάνισή του στον ουρανό της Θεσσαλονίκης…Πηγή video: Μάκης Μαυρομάτης