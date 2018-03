Power of Love – Παραδέξου πως βλέπεις και εσύ!

Το IN YOUR FACE βγήκε στο δρόμο και ρώτησε τους περαστικούς κρίσιμες ερωτήσεις για το πολυσυζητημένο παιχνίδι POWER OF LOVE ! Ερωτήματα όπως αν ντρέπονται που το παρακολουθούν, πόσο ετών είναι η 19χρονη Αθηνά και πολλά άλλα νευραλγικά ερωτήματα με χιούμορ και χαβαλέ.Δίνοντας έτσι απαντήσεις σε όλους τους προβληματισμούς που σας απασχολούν και δεν μπορείτε να κοιμηθείτε τα βράδια!