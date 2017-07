To νέο reality με γάτες που πρέπει να δεις

Ποιοι Kardashians τώρα. Η νέα τάση στα reality περιλαμβάνει συμπαθέστατες γατούλες και ονομάζεται… Kattarshians.Η νέα εκπομπή της ισλανδικής τηλεόρασης ονομάζεται «Keeping Up With The Kattarshians» και αν κρίνουμε από τις φωτογραφίες και τα βίντεο φαίνεται γλυκύτατη. Εστιάζει στις Guðni, Stub, Bríet και Ronja, οι οποίες ζουν όλες μαζί σε ένα κουκλόσπιτο.Τα γατάκια βρέθηκαν το Ρεϊκιαβικ και το καθένα έχει το δικό του μοναδικό χαρακτήρα. Ο Guðni τρελαίνεται να κάνει φάρσες στα αδέρφια του, ο Stub είναι ο γενναίος ηγέτης, ο Briet είναι ο αισιόδοξος και αποφασιστικός τύπος και η Ronja είναι η πιο γλυκιά παρουσία της ομάδας.Η εκπομπή στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει το κοινό πάνω στο ζήτημα των αδέσποτων γατιών και να τα βοηθήσει να βρουν σπιτάκι.Περισσότερα στο govastileto.gr