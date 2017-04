Καθάρισαν τις ακτές της Αλοννήσου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των ακτών της Αλοννήσου στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στην πανελλήνια περιβαλλοντική δράση «Let’s do it Greece 2017».Η συγκεκριμένη πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία διοργανώθηκε εφέτος για έκτη συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Απριλίου ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Κύπρο, η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη, ταυτόχρονη, εθελοντική,περιβαλλοντική δράση με τη συμμετοχή χιλιάδων εθελοντών. Με κεντρικό σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις» χιλιάδες εθελοντές σε πολυάριθμα διαφορετικά σημεία της χώρας συντονίστηκαν και έδρασαν από κοινού με στόχο τον καθαρισμό και τον εξωραϊσμό της Ελλάδας αλλά και τη διάδοση του εθελοντισμού και της αγάπης για το φυσικό περιβάλλον.Ο Δήμος Αλοννήσου στηρίζοντας από την πρώτη χρονιά την πανελλήνια εθελοντική εκστρατεία «Let’s do it Greece 2017» έδωσε και εφέτος το παρόν, συμμετέχοντας για μια ακόμη φορά στη δράση καθαρισμού. Με τη συμμετοχή φορέων και δημοτών καθαρίστηκε το σύνολο των παραλιών του νησιού με πρόσβαση δια ξηράς.Υπεύθυνη της διοργάνωσης της συγκεκριμένης δράσης για τον Δήμο Αλοννήσου ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Κική Αναγνώστου, η οποία ευχαρίστησε τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας Μιχάλη Καλογιάννη για τη συνεργασία, καθώς και τους δημοτικούς υπαλλήλους, τους φορείς και τους κατοίκους του νησιού, οι οποίοι συνέβαλαν με τη συμμετοχή και την εθελοντική προσφορά τους στην επιτυχία της διοργάνωσης....