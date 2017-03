Στο Παραποτάμιο Πάρκο το φετινό ραντεβού του Δήμου Αρταίων για το «Let’s Do It»

Στο Παραποτάμιο Πάρκο, την Κυριακή 2 Απριλίου, στις 10.00, δίνει ραντεβού ο Δήμος Αρταίων, για τη φετινή διοργάνωση του Let’s Do It.



Πολίτες και εκπρόσωποι φορέων θα πραγματοποιήσουν εθελοντικό καθαρισμό της περιοχής.



Στις δράσεις συμμετέχει όπως κάθε χρόνο η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Άρτας, με μικρούς μαθητές που θα στείλουν το δικό τους μήνυμα εθελοντισμού, ενώ μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι το επιθυμούν και θα δώσουν το «παρών» το πρωί της Κυριακής 2 Απριλίου στο Παραποτάμιο Πάρκο!



Το «Let’s do it» αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο ταχέως αναπτυσσόμενη εθελοντική καμπάνια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα. Κάθε χρόνο, χιλιάδες πολίτες από κάθε μεριά του πλανήτη, καθαρίζουν τις χώρες τους, περνώντας μήνυμα εθελοντισμού, αλλά και βελτίωσης και προστασίας του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος.