Ημέρες Υιοθεσίας στο φεστιβάλ «All About Cats 2017»

Η Μαρία Κορινθίου σας προσκαλεί να ανοίξετε την αγκαλιά σας σε ένα αδέσποτο. Γνωρίστε τους απόλυτους πρωταγωνιστές του All About Cats 2017. Την καλλικέλαδη Aida, τον παιχνιδιάρη Cartoon, την femme fatale Marilyn, τον γόη Blink.



Ελάτε να υιοθετήσετε ένα αδέσποτο γατάκι στο Helexpo Maroussi στις 6 και 7 Μαΐου στο απόλυτο φεστιβάλ για τις γάτες και να νιώσετε την ατελείωτη ευγνωμοσύνη της νέας σας συντροφιάς.



Δωρεάν είσοδος, πολλά δώρα για όλους και ομιλίες που θα σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε την ευζωία της γάτας σας.



Η Μαρία Κορινθίου, εκ μέρους της Ζωοφιλικής Ένωσης Ηλιούπολης, σας προτρέπει να ανοίξετε την αγκαλιά σας σε ένα αδέσποτο γατάκι και σας προσκαλεί στο All About Cats.





«Ο λόγος που αφιερώνω τόσο χρόνο στην φροντίδα των αδέσποτων ζώων είναι γιατί ήδη τόσο πολλοί άνθρωποι έχουν αφιερωθεί στο να τα πληγώνουν».



Η Marilyn, η Aida, ο Blink, o Cartoon είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές του «All About Cats 2017». Μερικά μόνο από τα δεκάδες αδέσποτα γατάκια, που δεν έχουν γνωρίσει την όμορφη πλευρά της ζωής.



Κακοποιημένα ή παρατημένα στον δρόμο σε κακή κατάσταση βρήκαν ένα απάγκιο θαλπωρής στις φιλόξενες ζωοφιλικές οργανώσεις, με τους εκατοντάδες αφανείς ήρωες που έχουν αφοσιωθεί στην ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.



Ήρωες της διπλανής πόρτας, που θα βρεθούν στο απόλυτο φεστιβάλ για τις γάτες, το «All About Cats 2017» για να βοηθήσουν τις αδέσποτες γατούλες να βρουν το χάδι και την ζεστασιά του νέου τους κηδεμόνα.



Οι ημέρες υιοθεσίας που θα λάβουν χώρα στις 6 και 7 Μαΐου στο Helexpo Maroussi θα είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για να αποκτήσετε ένα νέο μέλος στην οικογένεια σας.



Φροντίζοντας να καλύψετε τις ανάγκες ενός ανυπεράσπιστου πλάσματος θα εισπράξετε την αιώνια ευγνωμοσύνη του. Γατάκια διαφόρων ηλικιών, χρωμάτων και μεγεθών περιμένουν το νέο τους σπίτι.



Όλα τα ζώα έχουν εξετασθεί από κτηνίατρο, ενώ τα περισσότερα από αυτά είναι κοινωνικοποιημένα και πολύ φιλικά με ανθρώπους και άλλα ζώα.



Το γατάκι που θα υιοθετήσετε θα σας χρωστά ευγνωμοσύνη για όλη του τη ζωή. Και αυτό θα είναι κάτι που θα σας το δείχνει με χίλιους δυο τρόπους.



Το απόλυτο φεστιβάλ για τις γάτες



Με σύνθημα «Love Living with Cats», το «All About Cats 2017», ένα μοναδικό ζωοφιλικό και πολιτιστικό γεγονός, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην Αθήνα, στο «Helexpo Maroussi» στις 6 και 7 Μαΐου, με δωρεάν είσοδο.



Για δύο ημέρες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία: να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να επιτύχουν την πολυπόθητη ευζωία των γατών τους, να υιοθετήσουν μια αδέσποτη γατούλα και να την κάνουν να αισθανθεί καλύτερα, να παίξουν και να διασκεδάσουν στις δεκάδες δραστηριότητες για παιδιά, που έχουμε προετοιμάσει, εντάσσοντας τους μικρούς μας φίλους στον μαγικό κόσμο της ζωοφιλίας, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς των εταιρειών, που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ και να κερδίσουν πολλά δώρα, να ανακαλύψουν νέες υπηρεσίες, να λάβουν συμβουλές διατροφής και περιποίησης και να συμμετάσχουν στην κατασκευή παιχνιδιών περνώντας ανέμελες στιγμές με πολύ κέφι και επίκεντρο την γάτα.



Ειδικοί και άνθρωποι που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην βελτίωση των συνθηκών της ζωοφιλίας στην Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους, τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους για να σας εισαγάγουν στον μαγικό κόσμο της γάτας …ράτσας και ταράτσας.



Διαδραστικές ομιλίες και ασυνήθιστες γάτες



Οι επισκέπτες του All About Cats 2017 θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσουν 23 διαδραστικές ομιλίες και παρουσιάσεις γατών και να συζητήσουν με μερικούς από τους πλέον αξιόλογους ανθρώπους του ζωοφιλικού χώρου.



Στο ειδικά διαμορφωμένο αμφιθέατρο που θα στηθεί στο «Helexpo Maroussi» ειδικοί θα επιλύσουν τις απορίες που έχετε για την γάτα.



Θέματα για την διατροφή, την ψυχολογία, τις εναλλακτικές θεραπείες, την εκπαίδευση, τις σχέσεις της γάτας με άλλα κατοικίδια, όπως ο σκύλος, την ιδιαίτερη φροντίδα που χρειάζεται μια ηλικιωμένη γάτα, ακόμη και ιστορικά θέματα, που αφορούν την εξημέρωση της γάτας θα παρουσιαστούν στο αμφιθέατρο του «All About Cats 2017» σε διαδραστικές συζητήσεις, που μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς υποβάλλοντας τις ερωτήσεις σας.



Το πλήρες πρόγραμμα των ομιλιών θα αναρτηθεί στο site www.allaboutcats.gr



Επιπρόσθετα, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τις πλέον ασυνήθιστες φυλές γάτας. Από την αυτοκρατορική, άτριχη «Sphynx» στην αγέρωχη, μαλλιαρή «Main Coon» και από την «Ιερή Γάτα Βιρμανίας» στην μοναδική ελληνική φυλή, την «Γάτα του Αιγαίου».



Οι γάτες θα σας εντυπωσιάσουν τόσο πολύ που θα επιθυμήσετε να αποκτήσετε μια δική σας. Και αυτό θα είναι εφικτό χάρη στις «Ημέρες Υιοθεσίας» που θα διεξαχθούν στο «All About Cats 2017» κατά τη διάρκεια του διημέρου 6 και 7 Μαΐου.



Ζωοφιλικά σωματεία από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στο απόλυτο φεστιβάλ γάτας προκειμένου να επιδείξουν το πλούσιο έργο τους και να σας δώσουν την δυνατότητα να υιοθετήσετε ένα γατάκι. Η υιοθεσία μιας αδέσποτης γάτας είναι μια απόδειξη της ζωοφιλίας σας και το «All About Cats 2017» αποδεικνύει έμπρακτα ότι προάγει τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του αγαπημένου μας ζώου συντροφιάς.



Οι παιδικές δραστηριότητες



Ο παράδεισος του γατόφιλου θα είναι και ο ιδανικός τόπος για να εντάξετε το παιδί σας στην ζωοφιλία. Με πολύ παιχνίδι, ψυχαγωγία και διασκέδαση τα μικρά και… μεγαλύτερα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος σε δραστηριότητες όπως μπαλονοκατασκευές, face painting, ενώ την Κυριακή 7 Μαΐου στις 17. 30 ο αγαπημένος μάγος της Χαχανούπολης γνωστός ως Viledoni, θα είναι στην παρέα μας με ένα φαντασμαγορικό σόου με νέες εκδοχές μαγείας που δεν έχετε ξαναδεί.



Το πρόγραμμα των παιδικών δραστηριοτήτων έχει ως εξής:



Σάββατο 06 Μαΐου



10.30-11.30 Μυθοπλάστες - Οι παραμυθόγατες ζωγραφίζουν

11.30-12.30 Χαχανούληδες – Face Painting

13.00-14.00 Μυθοπλάστες - Μουσικοκινητικό γατοπαιχνίδι

14.30-15.30 Οριγκάμι/Κατασκευές

16.00-17.00 Μυθοπλάστες-Θεατρικό παιχνίδι/χορός

17.30-18.30 Μυθοπλάστες - Εργαστήρι με στόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου

18.30-19.30 Ζωοφιλική Ενημέρωση παιδιών Ζω.Ε.Σ.



Κυριακή 07 Μαΐου



10.30 -11.30 Μυθοπλάστες-Παιχνίδια μυθοπλασίας

12.00-14.00 Χαχανούληδες/Μπαλονοκατασκευές - Ζω.Ε.Σ. Ζωοφιλική Ενημέρωση Ομάδων παιδιών 14.00-15.00 Μυθοπλάστες - Μυθοπλασία/ χορός

15.00 - 16.00 Μυθοπλάστες-Ηχογατοϊστορίες-Μουσικοκινητικό παιχνίδι

16.00-19.00 Ζωγραφίζοντας τον τοίχο της αγάπης με τη ζωγράφο Ματίνα Λαμπροπούλου

17.00-18.00 - Μυθοπλάστες-Εργαστήρι βιβλίου που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό

17.30-18.30 Μάγος της Χαχανουπολης

19.00-20.00 Οριγκάμι/Κατασκευές



Επίσης, στο φεστιβάλ θα υπάρξει ειδικός χώρος όπου μικροί και μεγάλοι θα μπορέσουν να περάσουν ανέμελες στιγμές κατασκευάζοντας παιχνίδια και περνώντας δημιουργικά το χρόνο της επίσκεψης τους.



Προϊόντα, υπηρεσίες και πολλά δώρα



Στο «All About Cats 2017» θα μπορέσετε να συλλέξετε πληροφορίες, να δείτε νέα προϊόντα διατροφής και να συζητήσετε με ειδικούς για τις εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες της γάτας σας, να ανακαλύψετε υπηρεσίες, οι οποίες μπορεί να την κάνουν χαρούμενη, να δοκιμάσετε προϊόντα ειδικά σχεδιασμένα για αυτές, να κερδίσετε δώρα και να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στο φεστιβάλ.



Ένα διήμερο φεστιβάλ ζωοφιλίας, μάθησης, χαράς και δημιουργίας στο οποίο θα έχετε την δυνατότητα να συμμετάσχετε ενεργά. Το «All About Cats 2017» έχει σχεδιαστεί με μοναδικό γνώμονα να φέρει τους πάντες κάτω από την ίδια στέγη: Γάτες και κηδεμόνες.



Μέχρι και πέρυσι οι εκδηλώσεις που αφορούσαν τις γάτες ήταν κατακερματισμένες. Άλλες αφορούσαν καθαρόαιμες, άλλες αδέσποτες. Το «All About Cats» ήρθε για να καλύψει το κενό που υπήρχε για ένα φεστιβάλ για ΟΛΕΣ τις γάτες.



Η προσέλευση σας σε αυτό απέδειξε την «δίψα» που υπήρχε για μια τέτοια εκδήλωση, η οποία αποδεικνύει ότι κάθε γάτα είναι σημαντική ανεξαρτήτου προελεύσεως.



Με πυξίδα τους προβληματισμούς που μας εκμυστηρευτήκατε κατά την διάρκεια του περσινού φεστιβάλ σχεδιάσαμε μια ζωοφιλική, διαδραστική εκδήλωση, που έχει ως σκοπό να τιμήσουμε τις γάτες και να δημιουργήσουμε μια αξιομνημόνευτη εμπειρία για όλους τους επισκέπτες.



Όλα τα παραπάνω με δωρεάν είσοδο στο «Helexpo Maroussi» στις 6 και 7 Μαΐου.



Στο φεστιβάλ «All About Cats 2017» μπορείτε να φέρετε μαζί σας την γάτα σας. Είναι σίγουρο ότι θα την ακούσετε να νιαουρίζει υπερήφανα, καθώς διαβαίνει τις πύλες του φεστιβάλ. Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία θα μάθετε στο www.allaboutcats.gr



Σας περιμένουμε και εφέτος στο «All About Cats 2017»!

Στο απόλυτο φεστιβάλ για τις γάτες!



Να φωνάξουμε όλοι μαζί: «Love living with cats» .



6 και 7 Μαΐου στο «Helexpo Maroussi» με είσοδο ελεύθερη και ώρες λειτουργίας από τις 10 00 ως τις 20 00.



Την οργάνωση του φεστιβάλ έχει αναλάβει η εταιρεία WELLDONE Ltd. Η WELLDONE Ltd είναι η μοναδική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην διοργάνωση ζωoφιλικών φεστιβάλ, τα οποία προωθούν το μήνυμα της υπεύθυνης κηδεμονίας των ζώων συντροφιάς. Αδιαπραγμάτευτος σκοπός της να αναβαθμίσει το επίπεδο ζωής των κατοικίδιων. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο +30 210 7794529, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@welldone.com.gr