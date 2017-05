Αλλαγή γραμμής στο ζήτημα του χρέους από το Κ. Μητσοτάκη

«Αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα» χαρακτήρισε τη λύση για το χρέος και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ουσιαστικά πρόκειται για αλλαγή… γραμμής του προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ζήτημα του χρέους, αφού μέχρι τώρα είχε επιλέξει, τουλάχιστον, την τακτική της… σιωπής στο συγκεκριμένο ζήτημα.



Ξαφνικά όλα αλλάζουν. Αιφνιδιάζονται ακόμη και στη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον τα στελέχη του κόμματος και οι βουλευτές, που δεν είναι στον στενό πυρήνα της ηγετικής ομάδας. Προφανώς και δεν υπάρχει συλλογική απόφαση για σταδιακή προσέγγιση της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, έστω και αρχικά μόνο στο ζήτημα του χρέους.

Τι προέκυψε λοιπόν, αναρωτιούνται όλοι.



Κανείς δεν ξεχνά βέβαια την πρωινή έκκληση του Νίκου Παππά για χάραξη εθνικής γραμμής στο ζήτημα του χρέους.

Ζήτησε την συμπόρευση και γιατί όχι τη συστράτευση όσων το δυνατών περισσότερων πολιτικών δυνάμεων από το φάσμα του δημοκρατικού τόξου.



Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε και μάλιστα μέσα σε λίγες ώρες.



Σε κάθε περίπτωση έχουμε τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού τοπίου.



Ειδικότερα, η επίμαχη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η ακόλουθη



«Στο Eurogroup προχθές, δυστυχώς, είχαμε αρνητική εξέλιξη. Μια συνεδρίαση χωρίς κατάληξη: Δεν δόθηκε, δεν ιχνογραφήθηκε καν, η λύση για το χρέος. Δεν δόθηκε φύλλο πορείας για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το γνωστό QE … Όλα αυτά, ενώ ο πρωθυπουργός προεξοφλούσε δημοσίως απρόσμενα θετικές εξελίξεις. Too good to be true, δεν θα μεταφράσω τα αγγλικά. Φαντάζομαι ότι ο κ. Τσίπρας θεωρεί ότι η φράση αυτή είναι γνωστή στο Πανελλήνιο. Αυτό που είναι άγνωστο είναι από πού αντλούσε την αισιοδοξία του. Άλλη μια απάτη ή άλλη μια αυταπάτη; …



Έχω καταστήσει σαφές προς όλους, εντός και εκτός Ελλάδας, ότι η λύση για το χρέος και η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποτελούν αδιαπραγμάτευτη εθνική προτεραιότητα.



Έχουν καταστεί αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη εξόδου της χώρας από την κρίση. Και δεν επιτρέπεται σήμερα στους Ευρωπαίους εταίρους, η μειωμένη αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης να αποτελεί άλλοθι για να μην τηρούν τις δικές τους δεσμεύσεις. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012 που καθόρισε την ανάγκη να γίνουν επιπρόσθετες παρεμβάσεις στο ελληνικό χρέος. Η συμφωνία αυτή θα είχε ολοκληρωθεί αν ο κ. Τσίπρας δεν έριχνε, στα τέλη του 2014, την τότε κυβέρνηση.

Τώρα οι κυβερνώντες προσπαθούν να εξασφαλίσουν για τη χώρα τα αυτονόητα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος, στέλνοντας μηνύματα εντός και εκτός Ελλάδας.