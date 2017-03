Απολογισμός της επίσκεψης Κοτζιά στις ΗΠΑ - Ποιους είδε, τι συζήτησε

«Αυτό που νομίζω ότι έγινε κατανοητό από την αμερικανική πλευρά είναι η ιδιαίτερη γεωστρατηγική ανάλυση που κάνουμε για την περιοχή μας και συμφωνήσαμε στη μεγάλη ανάγκη να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια σε αυτήν. Ο ιδιαίτερος ρόλος της χώρας μας, είναι ένας ρόλος ευθύνης» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, για τη συνάντηση που είχε με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου των ΗΠΑ, αντιστράτηγο Χέρμπερτ Ρέιμοντ Μακμάστερ, στην Ουάσιγκτον.

Η εν λόγω συνάντηση ήταν προγραμματισμένη να διαρκέσει ωστόσο κράτησε τελικά μιάμιση ώρα.



Τι συζητήθηκε



Ο ρόλος της Ελλάδας σε μια εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία και σε ένα περιφερειακό τρίγωνο αστάθειας, καθώς και τα θέματα ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης των δύο ανδρών.



Ο κ. Κοτζιάς αναφέρθηκε στον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζει η χώρα μας στην περιοχή και στις πρωτοβουλίες που παίρνει η Ελλάδα για να σταθεροποιήσει το περιβάλλον της.



«Έχουμε συγκροτήσει σειρά από θεσμούς, όπως είναι οι τριγωνικές σχέσεις που έχουμε με χώρες όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Ιορδανία και η Παλαιστίνη. Έχουμε τις τετραμερείς στα Βαλκάνια και τη Διασυνοριακή, είμαστε σε μία διαδικασία με Γεωργία και Αρμενία να συγκροτήσουμε καινούργια τετραμερή και όλα αυτά δείχνουν τις δυνατότητες και τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην περιοχή» τόνισε.



Απαντώντας σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι το Κυπριακό δεν απασχόλησε ιδιαίτερα στη συζήτηση πέρα από το ότι εξήγησε ο ίδιος «ποιος είναι ο όρος για να πετύχει μια διαπραγμάτευση που θα το αφορά, ο ορισμός του κυπριακού προβλήματος, δηλαδή, η απαλλαγή της Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα και η κατανόηση από την πλευρά της Τουρκίας ότι δεν μπορεί να ζητά ειδικά προνόμια, όπως είναι τα παρεμβατικά προνόμια που θέλει».



Σχετικά με το πώς βλέπει τις προτεραιότητες της νέας αμερικανικής κυβέρνησης στην περιοχή μας ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε την άποψη ότι «η αμερικανική διοίκηση αναζητεί τους δρόμους με τους οποίους θα αναβαθμιστεί ο ρόλος και η σημασία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής σε συνεργασία, με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο παρελθόν πιο εντατικά και ισότιμα, με κράτη με τα οποία έχουν φιλικές σχέσεις». Ενώ σε ερώτηση σχετικά με τη στήριξη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα ο κ. Κοτζιάς εξέφρασε την άποψη ότι «θα συνεχίσει να υπάρχει και ίσως να είναι και πιο μεγάλη».



Σχετικά με την αντιπαράθεση της Τουρκίας με χώρες της Ευρώπης επανέλαβε ότι «η Τουρκία εξάγει τη νευρικότητάς της», επισημαίνοντας ότι «ίσως ορισμένοι κύκλοι της Τουρκίας να θεωρούν ότι μια τέτοια σύγκρουση στα λόγια να βοηθά την προεκλογική καμπάνια του κ. Ερντογάν». Αναφορικά με το ποια είναι η θέση της Ελλάδας σε σχέση με πιθανές επισκέψεις Τούρκων πολιτικών στη χώρα μας πριν από το τουρκικό δημοψήφισμα ο κ. Κοτζιάς απάντησε ότι «η θέση του υπουργού Εξωτερικών είναι ότι δεν μιλάει πριν του τεθούν συγκεκριμένα αιτήματα και διαδικασίες».



Οι επαφές Κοτζιά



Ο κ. Κοτζιάς δήλωσε ικανοποιημένος για την έκβαση των επαφών που είχε στην αμερικανική πρωτεύουσα. «Η διήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ ήταν πολύ πετυχημένη» είπε, για να συμπληρώσει: «Συναντήσαμε τον υπουργό Εξωτερικών, συναντήσαμε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, καθώς και την αναπληρώτριά του, είδαμε τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου και μια σειρά από άλλα στελέχη που ασχολούνται με την εξωτερική πολιτική, είχαμε συναντήσεις με γερουσιαστές καθώς και με δημοσιογραφικά team, θα έλεγα το πιο ενδιαφέρον ήτανε σήμερα το πρωί με το Reuters».



Πράγματι, πριν από την συνάντησή του με τον κ. Μακμάστερ, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση με τον Γερουσιαστή, του Δημοκρατικού Κόμματος Κρις Βαν Χόλεν, κατά την οποία συζητήθηκαν το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, το Κυπριακό αλλά και θέματα ανατολικής Μεσογείου.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διμερή συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ και η συνεργασία σε θέματα ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κοτζιάς υπογράμμισε το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ.



Νωρίτερα, ο κ. Κοτζιάς είχε συναντηθεί επίσης και με τον γερουσιαστή του Δημοκρατικού Κόμματος, Μπομπ Μενέντεζ στον οποίο εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποστήριξή του σε σειρά εθνικών θεμάτων. Υπογράμμισε δε τον ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και το πώς η χώρα με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, συμβάλλει στη σταθερότητα όλης της περιοχής σε μία ιδιαίτερα εύθραυστη γεωπολιτική συγκυρία. Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν επίσης σε θέματα οικονομίας, στον ρόλο του ΔΝΤ αλλά και στο Κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά, αλλά και ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας και της Ανατολικής Μεσογείου.



Ιδιαίτερης σημασίας ήταν όμως και η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Ρον Τζόνσον, πρόεδρο της Επιτροπής Εσωτερικής Ασφάλειας και Κυβερνητικών Υποθέσεων και της Υποεπιτροπής για την Ευρώπη και τη Συνεργασία για την Περιφερειακή Ασφάλεια (Chairman of the Homeland Security and Governmental Affairs Committee & the Subcommittee on Europe & Regional Security Cooperation), με τον οποίο συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το ζήτημα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού, η διμερής συνεργασία Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης - Αμερικής.



Επίσης, χθες ο κ. Κοτζιάς είχε συναντήσεις με ομογενειακές οργανώσεις όπου και τέθηκαν τα ζητήματα της συνεργασίας και του συντονισμού για την καλύτερη προβολή των ελληνικών θέσεων αλλά και η συνεργασία με άλλα lobby. Ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τους ομογενείς για τις επαφές που είχε με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τίλερσον, αλλά και τις επαφές γενικότερα της ελληνικής κυβέρνησης με την αμερικανική ενώ τέλος, συμφωνήθηκαν βήματα καλύτερης συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και ομογενειακών οργανώσεων.