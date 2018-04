Έπεσαν οι υπογραφές για τα F-16

Προχωράει και με τη... βούλα η αναβάθμιση των 85 μαχητικών τύπου F-16 της Πολεμικής μας Αεροπορίας, καθώς όπως ανακοίνωσε η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών υπογράφτηκε σήμερα η σχετική σύμβαση με τις ΗΠΑ.Η ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών:«Σε εφαρμογή απόφασης του ΚΥΣΕΑ και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του κ. ΥΕΘΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ υπέγραψε την 30η Απριλίου 2018 την επιστολή προσφοράς & αποδοχής (Letter of Offer & Acceptance) που αφορά την σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση 85 μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε F-16V». Οι συζητήσεις για την αναβάθμιση των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας ξεκίνησαν το 2008. Από τότε χρειάστηκε να περάσουν δέκα ολόκληρα χρόνια και οκτώ Υπουργοί Εθνικής Άμυνας για να φθάσουμε στη τελική απόφαση του ΚΥΣΕΑ.Λίγη ώρα αργότερα, ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι από τη 1 έως τις 3 Μαΐου 2018, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο διμερών επαφών με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ-Chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Joseph F. Dunford US Marine Corps.Κατά την παραμονή του στην Ουάσινγκτον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, θα συναντηθεί με Υπηρεσιακούς Παράγοντες του Υπουργείου Άμυνας και θα συμμετάσχει σε εκδήλωση του «Center for Strategic and International Studies».Την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης των 85 F-16 σε «VIPER», ενέκρινε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, το οποίο συνεδρίασε το πρωί του περασμένου Σαββάτου εκτάκτως υπό τον Αλέξη Τσίπρα.Κατόπιν ενημέρωσης του υπουργού Εθνικής Άμυνας ότι η Αμερικανική πλευρά έχει καταρχήν αποδεχθεί την αναθεωρημένη ελληνική πρόταση, που λαμβάνει υπόψη τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις της χώρας τα επόμενα έτη, το ΚΥΣΕΑ ομοφώνως ενέκρινε την υλοποίηση του προγράμματος αναβάθμισης 85 αεροσκαφών.Η ετήσια δόση για το πρόγραμμα υπολογίζεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ για την πρώτη πενταετία, ενώ το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο 1,1 δισ. ευρώ.Στην έκτακτη συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει ο υπουργός Άμυνας την περασμένη Τετάρτη, αναφέρθηκε πως υπάρχει ζήτημα με την καταβολή των χρημάτων προς τις ΗΠΑ. «Οι πληροφορίες που κάνουν λόγο για κόστος 1,2 δις ευσταθούν, αλλά υπάρχουν πάντοτε και σχετικές εκπτώσεις, οπότε το τελικό κόστος είναι στα συμφωνηθέντα πλαίσια του 1,1 δις.Το ζήτημα που έχει προκύψει έχει να κάνει με τις καταβολές προς τις ΗΠΑ και εκεί είμαστε σε συζητήσεις με τους εταίρους μας, καθώς κανένας δεν μπορεί να εκπονήσει εμπροσθοβαρές πρόγραμμα με τη χώρα να έχει συγκεκριμένες δημοσιονομικές δεσμεύσεις μέχρι το 2021», είχε δηλώσει ο Πάνος Καμμένος, υποστηρίζοντας πως το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 φτάνει μέχρι το 2028 και ότι σε περίπτωση συμφωνίας το πρώτο αεροσκάφος η χώρα μας θα το παραλάβει σε δύο χρόνια.Η ολοκλήρωση των εργασίων προβλέπεται για το 2028.Η αναβάθμιση σε VIPER περιλαμβάνει κυρίως βελτιώσεις στα ηλεκτρονικά συστήματα και στα ραντάρ, όπως και στον τρόπο συλλογής δεδομένων. Θα παραδοθεί επίσης ένας εξομοιωτής πτήσης για το συγκεκριμένο μοντέλο.Στις ΗΠΑ θα αναβαθμιστεί το πρώτο αεροσκάφος και όλα τα υπόλοιπα στη χώρα μας, με τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό να παρέχεται από τις ΗΠΑ.Τα συγχαρητήρια του στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμμένο, και την ομάδα του έδωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, για την ομόφωνη έγκριση από το ΚΥΣΕΑ του προόγραμματος αναβάθμισης των 85 F-16.Ο Αμερικανός πρέσβης έκανε λόγο «για μία πολύ μεγάλη μέρα για το ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την Πολεμική Αεροπορία», τονίζοντας ότι «η αναβάθμιση ενισχύει περαιτέρω τις σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στον Λευκό Οίκο τον Οκτώβριο».Αναβάθμιση των F-16 στη διαμόρφωση V, προσαρμοσμένη μάλιστα στις ειδικές απαιτήσεις της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας οποία παρέχει βελτιωμένες δυνατότητες κρούσης αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους αφού ενσωματώνει όλους τους σύγχρονους αισθητήρες και συστήματα:- Ραντάρ ενεργούς ηλεκτρονικής σάρωσης (Radar AESA) με νέες λειτουργίες-Ανίχνευση και παρακολούθηση κινουμένων στόχων σε επιφάνεια και έδαφος ταυτόχρονα-Synthetic Aperture Radar (SAR) χαρτογράφηση του εδάφους,-Βελτίωση αναζήτησης και ανίχνευσης στόχων αέρος-αέρος και αέρος εδάφους-Βελτιωμένη εμβέλεια ανίχνευσης-Αυξημένη ηλεκτρονική προστασία από παρεμβολές-Eξελιγμένος κεντρικός υπολογιστής-Νέα εξελιγμένα Συστήματα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων (LINK 16)-Νέα έξυπνα και προηγμένα όπλα-Νέους αισθητήρεςΜε την αναβάθμιση επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ομοιοτυπία στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας, με αποτέλεσμα σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης σε βάθος δεκαετιών και αφετέρου η μεγιστοποίηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των μαχητικών μας για να ανταποκριθούν επιτυχώς σε νέες απειλές.Η συμφωνία περιλαμβάνει έναν προσομοιωτή πτήσεως F-16V, την αναβάθμιση δύο υπαρχόντων προσομοιωτών της Πολεμικής Αεροπορίας σε F-16V, αναβάθμιση 26 συστημάτων αυτοπροστασίας ASPIS I σε επίπεδο ASPIS II, εξοπλισμό υποστηρίξεως εδάφους, συστήματα ολοκληρώσεως των συστημάτων και δοκιμών, ανταλλακτικά.Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ζητήσει ελληνική προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση του προγράμματος. Η τοποθέτηση των Kit αναβάθμισης θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ.Το Υπουργείο επιθυμεί την ανάπτυξη δυνατοτήτων και σε άλλες εγχώριες αμυντικές βιομηχανίες εκτός της ΕΑΒ, την μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση και υποστήριξη της ΕΑΒ για την ανάληψη εργασιών αναβάθμισης F-16 άλλων χωρών. Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί στην περίπτωση που το Υπουργείο προχωρήσει στην πώληση μέρους ή του συνόλου των πρώτων F-16 (Block 30) του 1989 σε φιλικές τρίτες χώρες, με την συνεργασία της αμερικανικής κυβέρνησης.Ένα ή δύο αεροσκάφη θα αναβαθμιστούν αρχικά εξ ολοκλήρου στις ΗΠΑ, για να χρησιμοποιηθούν ως υποδείγματα για τις τεχνικές εργασίες, και στη συνέχεια μία σειρά από ηλεκτρονικά συστήματα θα κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, και θα έρχονται στην Ελλάδα όπου θα συναρμολογούνται.Στην Ελλάδα θα έρθει και ομάδα Αμερικανών για δοκιμές εδάφους σε τρία ή τέσσερα F-16, ώστε να επιλέξουν ένα από αυτά, που θα φύγει για ΗΠΑ τον Αύγουστο.Όπως τονίζουν στο Πεντάγωνο, η αναβάθμιση των 85 F-16 σε Viper, όταν ολοκληρωθεί, αναμένεται να «απογειώσει» το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων και να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, σε μια κρίσιμη περίοδο εντάσεων με την Τουρκία.Επιμέλεια: Σωτήρης Σκουλούδης