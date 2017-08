«Η όλη διαχείριση των επιπτώσεων του σεισμού στην Κω ήταν υποδειγματική»

Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν σε αρκετά νησιά θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, όπως και να επανέλθουν στα προηγούμενα επίπεδα εκείνοι που έχουν καταργηθεί, τονίζει σε συνέντευξη του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ Ηλίας Καματερός, επισημαίνοντας παράλληλα την αναγκαιότητα να υπάρξουν ειδικές πολιτικές για τα νησιά σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Καματερός εκφράζει επίσης την ικανοποίηση του για το πώς η Πολιτεία διαχειρίζεται τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σεισμό που έπληξε το νησί της Κω και παράλληλα επισημαίνει την ανάγκη πρωτοβουλιών για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα του all inclusive στον τουρισμό που απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες.



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του βουλευτή Δωδεκανήσου, του ΣΥΡΙΖΑ, Ηλία Καματερού στον Λουκά Μαστή για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων:



Ερ.: Είστε ικανοποιημένος για το πως η Πολιτεία διαχειρίζεται την επόμενη μέρα, μετά τον σεισμό της Κω;



Απ.: Η όλη διαχείριση των επιπτώσεων του σεισμού ήταν υποδειγματική. Τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τις υπηρεσίες (Λιμεναρχείο, Αστυνομία κ.ά.). Σε χρόνο ρεκόρ επισκευάστηκε τμήμα του λιμανιού και το νησί δεν αποκόπηκε από τον υπόλοιπο κόσμο. Λειτούργησαν αμέσως και το αεροδρόμιο και εναλλακτικό λιμάνι (Κέφαλος), οι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και οι δημόσιες υπηρεσίες. Αποφασίστηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία μέτρα, όπως απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των κτισμάτων που υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό, εξάμηνη, αρχικά, παράταση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, οικονομική ενίσχυση για την άμεση επισκευή των σχολικών κτιρίων, ενώ αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα η έκδοση ΚΥΑ για τη χορήγηση αποζημιώσεων σε πληγέντες από τον σεισμό.



Ερ.: Υλοποιούνται τα σχέδια για τις νησιωτικές πολιτικές;



Απ.: Το 2016 μετά από προεργασία ο πρωθυπουργός από τη Νίσυρο εξήγγειλε μέτρα και ολοκληρωμένο σχέδιο για τη νησιωτική πολιτική. Είναι κάποια άμεσα που ήδη υλοποιούνται (όπως ενίσχυση της υγείας με κίνητρα), βελτίωση του ακτοπλοϊκού, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και κίνητρα για τα νησιά (αγρότες, νεοφυείς επιχειρήσεις), κίνητρα για υπαλλήλους κ.ά. Είναι όμως και οι τομές που χρειάζονται, όπως το μεταφορικό ισοδύναμο, το ακτοπλοϊκό κ.ά. που χρειάζονται χρόνο και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού.



Ερ.: Απαιτείται παρέμβαση για την αντιμετώπιση του all inclusive στις τουριστικές περιοχές;



Απ.: Για το μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης των νησιών μας που στηρίχτηκε αποκλειστικά στον μαζικό τουρισμό υπάρχουν ευθύνες. Έτσι υφιστάμεθα τώρα τις επιπτώσεις της εξάρτησης από τους tour operators. Το all inclusive σαν μορφή τουρισμού αντιμετωπίζεται μόνο με ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού και βελτίωση των υπηρεσιών έξω από τα ξενοδοχεία. Αυτά όμως χρειάζονται χρόνο και σχέδια.



Άμεσα, μόνο σε συμφωνία των ξενοδοχείων με τους πράκτορες και τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορεί να επιτευχθεί η καθιέρωση ελεύθερης ημέρας της εβδομάδας (διαφορετική για ομάδες ξενοδοχείων ανά περιοχή). Αυτό απαιτεί καταρχήν τη δημιουργία μετώπου από τους τοπικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Ερ.: Θα πρέπει να παραμείνουν οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ;



Απ.: Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ είναι το μόνο μέτρο νησιωτικότητας που είχε εφαρμοστεί μέχρι πρόσφατα. Και γνωρίζουμε ότι δεν αρκούσε για να καλύψει την απομόνωση και τα προβλήματα των νησιών. Χρειάζεται επομένως ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική. Ωστόσο οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ ή όπως υπήρχαν ή εξορθολογισμένοι (ας μην ξεχνάμε ότι δεν ισχύουν στις μεταφορές) πρέπει να παραμείνουν. Για αυτό έχει εργαστεί ομάδα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό τον υφυπουργό Νεκτάριο Σαντορινιό και είμαστε στη φάση διεκδίκησης όχι μόνο να αναβληθεί η κατάργησή του στα υπόλοιπα νησιά όπου ισχύει ακόμη, αλλά να επανέλθει σε όλα τα νησιά, μόλις το επιτρέψουν τα δημοσιονομικά.