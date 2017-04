ΥΠΟΙΚ: Σε εποικοδομητικό κλίμα οι συναντήσεις Τσακαλώτου

Βούληση από όλες τις πλευρές για συμφωνία έως το τέλος Μαΐου, επιστροφή των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη, σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών με συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι, σύμφωνα με πηγές του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών, το τρίπτυχο των αποφάσεων, έτσι όπως προέκυψαν από τον κύκλο συναντήσεων του Ευκλείδη Τσακαλώτου την Παρασκευή.



Αναλυτικά και μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, οι ίδιοι κύκλοι έκαναν λόγο για θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Και ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι διαφαίνεται από όλες τις πλευρές η βούληση για ολοκλήρωση της συμφωνίας έως το τέλος Μαΐου.



Επιπλέον, επιστρέφουν οι επικεφαλής των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη με σφιχτό, μάλιστα, χρονοδιάγραμμα εργασιών.



Αυτές περιλαμβάνουν τη σύνθεση του MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies), την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και ταυτόχρονα τη συζήτηση για το χρέος.



Συνάντηση με Λαγκάρντ



Η συνάντηση με τη γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ πήγε πολύ καλά, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. «Συζητήσαμε πότε θα επιστρέψουν οι θεσμοί, νομίζω Τρίτη με Τετάρτη» ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος. «Συζητήσαμε και για το χρέος, για το MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies) και το πώς θα κλείσει το SLA (staff level agreement)» πρόσθεσε.



Για το χρέος, όπως είπε o υπουργός Οικονομικών, χρειάζεται να γίνει μια δουλειά σε τεχνικό επίπεδο.



Εποικοδομητικές χαρακτήρισε τις συζητήσεις με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής της με τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών.



Στη δήλωσή της, όπως διανεμήθηκε από το γραφείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η κα Λαγκάρντ τόνισε: «Συναντήθηκα σήμερα με τον Έλληνα υπουργό και την ελληνική αποστολή. Είχαμε εποικοδομητικές συζητήσεις στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επιστροφής των θεσμών, στα δύο σκέλη του ελληνικού προγράμματος, μεταρρυθμίσεις και απομείωση του χρέους».



Εξετάστηκαν η επιστροφή των κλιμακίων στην Αθήνα, το κείμενο του Μνημονίου του ΔΝΤ (MEFP), το staff level agreement και το ζήτημα του χρέους, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών εξερχόμενος από τη συνάντηση, σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα www.mignatiou.com.