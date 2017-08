Κούλογλου: Στην Κεντροαριστερά βάζουν την άμαξα πριν από το άλογο

Aπαισιόδοξος για την νέα κεντροαριστερά εμφανίστηκε ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου, καθώς, όπως είπε μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3, «βάζει την άμαξα πριν από το άλογο» θέτοντας ως προτεραιότητα την εκλογή αρχηγού παρά την διαμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας της.



Σύμφωνα με τον κ. Κούλογλου, αυτό δεν είναι αναγκαστικά καλό για την κυβέρνηση. «Θεωρώ χρήσιμο σήμερα να υπάρχει μια αριστερή Κεντροαριστερά, που θα μπορεί να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και στο επόμενο διάστημα και μετά τις επόμενες εκλογές. Αν δεν γίνει αυτό θα κληθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει το κενό. Βέβαια δεν μιλάμε για μια κεντροαριστερά που στην πραγματικότητα θα είναι κεντροδεξιά» είπε ο ευρωβουλευτής, ενώ σημείωσε ότι δεν θα πρέπει τέτοιες κινήσεις να εκλαμβάνονται ως απειλητικές καθώς «είμαστε σε μια εποχή που δεν αρκούν οι μονοκομματικές κυβερνήσεις». «Πάμε σε ένα νέο τοπίο όπου οι συγκλίσεις είναι απαραίτητες. Η απουσία τους μας οδήγησε στην κρίση. Οι συνεργασίες διασφαλίζουν μεγαλύτερη ισορροπία».



Αναφερόμενος στις γερμανικές εκλογές είπε πως το αποτέλεσμά τους αφορά την Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό:



«Το αποτέλεσμα έχει να κάνει κυρίως με το ποσοστό των σοσιαλδημοκρατών και των φιλελεύθερων. Οι σοσιαλδημοκράτες διατηρούν την πιο θετική στάση, ενώ οι φιλελεύθεροι ρέπουν προς έναν οικονομικό εθνικισμό και είναι κατηγορηματικά εναντίον της Ελλάδας. Ακόμη και τώρα κάνουν εκστρατεία ζητώντας να μη δίνονται λεφτά στους Έλληνες. Βέβαια, μετά τις εκλογές κανένα κόμμα δεν θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα την αυτοδυναμία. Εάν λοιπόν προκύψει ένας μεγάλος συνασπισμός, Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, ενδεχομένως να φύγει ο Σόιμπλε από τη θέση του και τα πράγματα να είναι καλύτερα για εμάς. Εάν όμως πάμε σε μια τρικομματική κυβέρνηση από τους Χριστιανοδημοκράτες, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους τότε θα έχουμε πρόβλημα. Οι μισοί Πράσινοι μας υποστηρίζουν θερμά, αλλά οι άλλοι μισοί είναι ιδιαίτερα συντηρητικοί», σχολίασε, ενώ πρόσθεσε πως η Άγκελα Μέρκελ θα πρέπει να δουλέψει προς την κατεύθυνση της εξισορρόπησης στην Ευρώπη, ειδάλλως και η ίδια η Ένωση θα αντιμετωπίσει χειρότερα προβλήματα.



«Δεν αναφέρομαι μόνο σε εμάς, αλλά και σε μεγάλες χώρες. Δεν μπορεί η VW να δανείζεται με 0% και η FIAT με 5%, και ταυτόχρονα αυτές οι δυο να πρέπει να είναι ανταγωνιστικές. Αντίστοιχα παραδείγματα υπάρχουν σε όλους τους τομείς. Εάν δεν γίνουν αλλαγές, θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις και αστάθεια με αποτέλεσμα αργά ή γρήγορα να εμφανιστεί κάποιος που θα πει ‘φεύγουμε από το ευρώ’», εξήγησε ο κ. Κούλογλου, για να συμπληρώσει πως «κάτι αλλάζει στη Γερμανία, αλλά αλλάζει με αργό ρυθμό. Η κριτική που κάνει το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα για να διεκδικήσει την ψήφο των Γερμανών είναι μεν θετική, αλλά έρχεται πολύ καθυστερημένα. Too little, too late, που θα έλεγαν και οι Άγγλοι».