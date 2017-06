Κουρουμπλής: Ο Πειραιάς μπορεί να διαδεχθεί το Λονδίνο ως ευρωπαϊκό ναυτιλιακό κέντρο μετά το Brexit

Φιλοδοξία της κυβέρνησης είναι να καταστήσει τον Πειραιά σύγχρονο ναυτιλιακό κέντρο, με τις αναγκαίες υποδομές για παντός είδους ναυτιλιακές επενδύσεις, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, σε συνάντηση που είχε με Έλληνες και ξένους εκπροσώπους των(Αντασφαλιστές Ναυτασφαλίσεων) στο υπουργείο Ναυτιλίας.



Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η πολιτική σταθερότητα και η ασφάλεια, ενώ πρόσθεσε ότι ο Πειραιάς αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς σε ένα υπερσύγχρονο λιμάνι, που αποτελεί πύλη από και προς την Ευρώπη, για εμπορεύματα και επιβάτες.



Αναφερόμενος στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής, είπε ότι γίνονται συντονισμένες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες που εμφανίζονται, ενώ έκανε αναφορά και στην εγκατάσταση δύο δεξαμενών από την COSCO στο Πέραμα, στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί.



Ο υπουργός ζήτησε από τους εκπροσώπους των P&I Clubs την αρωγή, ώστε η Ελλάδα να διεκδικήσει την εμπορική έδρα των Clubs στην Ευρώπη, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία του BREXIT. Οι εκπρόσωποι των P&I Clubs που δραστηριοποιούνται στη χώρα, επέδειξαν ενδιαφέρον και προθυμία για συνεργασία. Αναφέρθηκαν στις υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο που θα διευκόλυνε την προσέκλυση νέων εταιριών, καθώς και την επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων. Ιδιαιτέρως αναφέρθηκαν στη χρησιμότητα ενός ελληνικού ναυτιλιακού cluster.



Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε ότι τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στηρίζει και η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει και ιστορικό και πραγματικό δικαίωμα να μπει με αξιώσεις στην κούρσα της διαδοχής του Λονδίνου, ως ευρωπαϊκού ναυτιλιακού κέντρου, στο μέτρο που είναι η σημαντικότερη ναυτιλιακή δύναμη σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.



Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του North of England P&I Association, του The Standard Club Europe, του UK P&I Club και του The London P&I Club.