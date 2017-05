Μοσκοβισί: Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει

Την αισιοδοξία του ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης εξέφρασε ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, τοποθετούμενος με ηχογραφημένο του μήνυμα στο Συνέδριο του Economist και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, στη Φρανκφούρτη, με θέμα: «Ελλάδα: Η επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές αγορές; («Greece: A comeback to the financial markets»).



«Τους τελευταίους μήνες βρεθήκαμε κοντά σε συμφωνία για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Θα κάνουμε το παν για να φτάσουμε σε συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Για να κτίσουμε πάνω στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Θα συνεχίσω, εκ μέρους της Επιτροπής, να πιέζω όλους τους εμπλεκόμενους "παίκτες", στην εξεύρεση λύσης ζητώντας να έχουν κατά νου με υπευθυνότητα, τα 11 εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών» τόνισε και συμπλήρωσε: «Είμαι αισιόδοξος ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει και θα ανοίξουμε ένα νέο κεφάλαιο στην μακρά της ιστορία».



Ο ίδιος αναφέρθηκε στη μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που έχει γίνει. «Η Ελλάδα έδειξε μεγάλη υπευθυνότητα πετυχαίνοντας μια πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή που εκτιμάται πάνω από το 16% του ΑΕΠ σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης. Είναι σε καλή θέση. Έχει ένα σημαντικό πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 4,2%, καταγράφοντας το 2016 υπεραπόδοση στόχων. Είναι σε θέση να εκπληρώσει τους δημοσιονομικούς της στόχους για τα επόμενα χρόνια».