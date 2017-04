ΝΔ για FT: Το δημοσίευμα αποδεικνύει αυτό που γνωρίζουν οι Έλληνες για τον Τσίπρα

Το δημοσίευμα των Financial Times σχολιάζει μέσω ανακοίνωσης την οποία εξέδωσε το Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.Η Αξιωματική Αντιπολίτευση υπογραμμίζει: «Το δημοσίευμα των Financial Times αποδεικνύει, άλλη μια φορά, αυτό που γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες. Ο κ. Τσίπρας για το μόνο που ενδιαφέρεται είναι η διατήρηση της εξουσίας του και το πολιτικό του μέλλον» και προσθέτει:«Γι' αυτό διαπραγματεύεται τη συμφωνία με τις διάφορες συνιστώσες του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ουσιαστικά με τους εταίρους της χώρας. Η συνεχής καθυστέρηση βουλιάζει την οικονομία και την κοινωνία στην αβεβαιότητα».Διαβάστε επίσης: Financial Times: Ο Τσίπρας απέρριψε τη συμφωνία με τους θεσμούς λόγω πολιτικού κόστους