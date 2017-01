Παπαδημητρίου: Οριστικοποίηση της ανάκαμψης το 2017 υπό προϋποθέσεις

«Η κρισιμότητα των καιρών επιβάλλει τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ε.Ε. την επιτυχή ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος με όρους όχι μόνον οικονομικής αλλά και κοινωνικής βιωσιμότητας» υπογράμμισε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε εκδήλωση του περιοδικού Economist. «Γιατί η μεν Ελλάδα δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και περιπέτειες, η δε Ευρώπη έχει ανάγκη να συσφίξει τις γραμμές της, και να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της, αποφεύγοντας μία νέα, διαλυτική αυτή τη φορά συστημική κρίση».



Στην ομιλία του το βράδυ της Παρασκευής, στην εκδήλωση "The World in 2017 Gala Dinner" του περιοδικού Economist, ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε ότι κρίνεται εφικτή η διψήφια αύξηση του όγκου των επενδύσεων το 2017. Σημείωσε επίσης, πως πέραν από τις μεταρρυθμίσεις και την χρηματοδότηση της οικονομίας, «χρειάζεται να ανακτηθεί συγχρόνως η χαμένη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη που προϋποθέτει ευρύτερες συναινέσεις στη βάση της υπευθυνότητας ενός έκαστου, και της αναγνώρισης της προόδου που έχει συντελεστεί στην οικονομία».



«Ζούμε σε μία εποχή συνεχών και απρόβλεπτων αλλαγών» σημείωσε ο υπουργός Οικονομίας. Μία περίοδο έντονης αβεβαιότητας, με αναπτυξιακές προκλήσεις, γεωπολιτικούς κινδύνους αλλά και επενδυτικές ευκαιρίες. Παρά την αισιοδοξία των αγορών, η παγκόσμια οικονομία δεν έχει ακόμη οριστικά ξεπεράσει τις συνθήκες της υπερχρέωσης, των χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης και της κοινωνικοπολιτικής αστάθειας. Συγχρόνως, έχει γίνει πιο ευάλωτη στις σειρήνες του λαϊκισμού, του εθνικισμού και του προστατευτισμού».



«Μέσα σε αυτό το ασταθές και αβέβαιο κλίμα, και με την Ευρώπη να δοκιμάζεται σκληρά από φυγόκεντρες τάσεις, η Ελλάδα επιχειρεί να εξέλθει από την μακρόχρονη κρίση της και να επιστρέψει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα» ανέφερε.



Παράλληλα, ο κ. Παπαδημητρίου, παρέθεσε μία σειρά από δημοσιονομικά στοιχεία, τα οποία, όπως τόνισε, πιστοποιούν ότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει. Τα στοιχεία αυτά είναι:



-Η ετήσια αύξηση 1,8% του πραγματικού ΑΕΠ.



-Η αύξηση του όγκου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 12.6% αντίστοιχα.



-Η ετήσια επέκταση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών 10,2% με ρεκόρ αφίξεων 30 εκατομμυρίων στον τουρισμό το 2016.



-Η ετήσια αύξηση 5,1% της ιδιωτικής κατανάλωσης και η διακοπή του αποπληθωρισμού τον Δεκέμβριο.



-Ο τριπλασιασμός των ξένων άμεσων επενδύσεων την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 και η κορύφωση του ενδιαφέροντος για ελληνικά ξενοδοχεία με 140

επενδύσεις.



-Η αύξηση της απασχόλησης κατά 232.000 άτομα από το 1ο τρίμηνο του 2015 έως το

3ο τρίμηνο του 2016 και η αντίστοιχη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από 26,6% σε 22,6%.



-Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους της εργασίας κατά 24% έναντι 37

χωρών την περίοδο 2009-2015.



-Ο υπερδιπλασιασμός του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού το 2016.



Ακόμη, η ετήσια αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής 2,3% στο 11μηνο 2016, έναντι μόλις 0,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.



Τέλος, η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, η μείωση των NPL's και μία μικρή επιστροφή καταθέσεων που οδήγησε στην αναβάθμιση τους από τη Moody's και τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος.



-Δημιουργία φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος



«Τα στοιχεία πιστοποιούν το τέλος της ύφεσης ήδη από το 2016» σημείωσε ο υπουργός. «Για την οριστικοποίηση της ανάκαμψης το 2017, προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, που θα επιτρέψει την αύξηση της ρευστότητας και τη μείωση των επιτοκίων δανεισμού σε κράτος, τράπεζες και επιχειρήσεις» συμπλήρωσε.



Στο πλαίσιο της δημιουργίας φιλικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο, τη θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής σύστασης επιχειρήσεων, την επιτυχή απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων, το βαθμιαίο άνοιγμα στον ανταγωνισμό κλειστών αγορών προϊόντων, και τη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με στόχο τη μείωση τους κατά 40 δις έως το 2019.



Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση προγραμματίζει την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις στρατηγικές επενδύσεις, ολοκληρώνει το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική ρύθμιση του συνολικού χρέους των βιώσιμων επιχειρήσεων, θεσμοθέτησε το Ταμείο Συμμετοχών για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και τέλος, υπέγραψε τη σύσταση (και ενεργοποιεί άμεσα) δύο νέα εργαλεία: το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ μέσω του ΕΤΕΑΝ, καθώς και το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ οίκον».



Από τις τρεις τελευταίες πλατφόρμες, θα εισρεύσουν αθροιστικά στην πραγματική οικονομία 2 δισ. ευρώ, 1 δισ. από δημόσιους πόρους και ένα 1 δισ. ακόμα από τη μόχλευση.



Συγχρόνως, συνέχισε ο υπουργός, οι ελληνικές επιχειρήσεις προγραμματίζουν επενδύσεις άνω των 2 δις για το 2017. Στα πλαίσια δε, του αναπτυξιακού νόμου και μέχρι σήμερα, βρίσκονται στο πρώτο στάδιο υποβολής, περισσότερες από 1.400 επενδυτικές προτάσεις, και έχουν υποβληθεί συνολικά 391 επενδυτικά σχέδια.



Επίσης, την διετία 2016-2017, υλοποιείται ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων παγκοσμίως (COSCO, περιφερειακά αεροδρόμια, Ελληνικό κ.λπ.), το οποίο αναμένεται να φέρει πρόσθετες επενδύσεις περίπου 1,6 δις ευρώ το 2017.



Με βάση τα παραπάνω, και με τη συμβολή χρηματοδοτικών μέσων όπως τα 20 δισ. ευρώ του ΕΣΠΑ 2014-2020, οι επενδύσεις της ΕΤΕπ που αθροιστικά αναλογούν στο 10% του ΑΕΠ της χώρας και οι πόροι του Προγράμματος Γιουνκέρ (EFSI), κρίνεται εφικτή η διψήφια αύξηση του όγκου των επενδύσεων το 2017 και η λειτουργία τους μαζί με τις εξαγωγές σαν ατμομηχανή της ανάπτυξης.



Δ. Παπαδημητρίου: Δεν μπορούν να ψηφιστούν μέτρα που αφορούν περίοδο μετά από δυο χρόνια



«Δεν μπορούν να ψηφιστούν μέτρα που αφορούν περίοδο μετά από δυο χρόνια τα οποία, μάλιστα, βασίζονται σε εκτιμήσεις του Δ.Ν.Τ, ειδικά όταν το ταμείο στις προβλέψεις του αποδείχτηκε εντελώς λάθος» ανέφερε ο υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, αναφερόμενος στην αξιολόγηση, στο πλαίσιο διαλόγου που αναπτύχθηκε στην εκδήλωση "The World in 2017 Gala Dinner" του περιοδικού Economist.



Ο υπουργός απαντώντας σε ερώτηση επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλο αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Μάλιστα υπογράμμισε ότι ο νέος υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ είναι ο ίδιος επενδυτής στην Ελλάδα.



Σύμφωνα με τον υπουργό το θέμα του Ελληνικού έχει "κολλήσει" σε θέματα δασολογίου. Αλλά, όπως είπε, είναι αισιόδοξος για την προώθηση του σχεδίου. Μάλιστα σημείωσε ότι θα έχει συναντήσεις, γι΄αυτό το θέμα. με υψηλόβαθμα στελέχη της Lamda.



Στην ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στην Αμερική τόνισε ότι κάποιες πτυχές της πολιτικής Τραμπ μπορεί να αποδειχτούν θετικές όπως η επένδυση σε δημόσια έργα ή η αύξηση των ημερομισθίων με τη στήριξη της εργασίας ενώ η ενδεχόμενη αύξηση των μισθών μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση εισαγωγών από όπου μπορεί να ωφεληθεί η Ελλάδα.