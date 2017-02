Παππάς: Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν να γίνει η κοινωνία πιο δημοκρατική

«Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλάμε για έναν ακόμα τομέα της οικονομίας. Μιλάμε για τον τομέα των τομέων. Για τον τομέα, τον οποίο θα αξιοποιήσουν όλοι οι άλλοι τομείς, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, ώστε να γίνει τελικά η ίδια μας η κοινωνία πιο δημοκρατική» σημείωσε ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς κατά την ομιλία του σήμερα το απόγευμα, στο Mobile World Congress 2017 (MWC17), το μεγαλύτερο γεγονός ψηφιακής επικοινωνίας παγκοσμίως, που διοργανώνεται στη Βαρκελώνη.



Ο κ. Παππάς μίλησε στο πλαίσιο της θεματικής «Mobile for Innovation - Business Models Emerging and Driving Digital Information», με θέμα: «Πως οι Κυβερνήσεις και οι Επιχειρηματικοί Φορείς επενδύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών που παράγουν αξία για την οικονομία και τους πολίτες».



Αξιοποίηση μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, με μόχλευση μέσω ΣΔΙΤ



Όπως είπε, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας να αλλάξει σελίδα. «Στην Ελλάδα έχουμε πάρει μια απόφαση» είπε χαρακτηριστικά. «Θα αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια, περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ, που διαθέτουμε και θα τα μοχλεύσουμε μέσω Συνεργασιών Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να διασφαλίσουμε ότι σε όλη τη χώρα θα αναπτυχθούν δίκτυα, έγκαιρα και αποτελεσματικά».



Για τον σκοπό αυτόν, ενημέρωσε, «στην Ελλάδα εργαζόμαστε ώστε να προσελκύσουμε νέες ιδέες και επενδύσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε αναπτύξει δύο εργαλεία:

1. Το πρόγραμμα για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα που διοχετεύει 120 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη ελληνικών startups. Ήδη, κατατέθηκαν 5.000 προτάσεις, από τις οποίες έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση οι 1.500 προς χρηματοδότηση.

2. Το Fund of Funds, που -σε συνεργασία με το European Investment Fund- χρηματοδοτεί με 260 εκατ. ευρώ (κονδύλι το οποίο, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να αγγίξει το 1 δισ.) μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στις τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών».



Κοινωνική ωφέλεια



Στόχος, μεταξύ άλλων, «είναι να προσελκύσουμε ξανά τους πολύ σημαντικούς Έλληνες που δουλεύουν στο εξωτερικό» είπε.



Όμως, πιστεύει, «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να πείσουμε τον κόσμο πως οι νέες τεχνολογίες θα λειτουργήσουν προς όφελός του. Ότι φέρνουν επανάσταση στη δουλειά, στην υγεία, στην κοινωνία».



Αναφερόμενος, επιπλέον, στα οφέλη της τεχνολογίας στο ιδιάζον γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρα μας, ο κ. Παππάς είπε: «Η Ελλάδα έχει στην επικράτειά της πολλές απομακρυσμένες περιοχές. Αν τις αφήσουμε χωρίς σύνδεση στα δίκτυα υψηλής ταχύτητας, χωρίς δίκτυα οπτικών ινών, οι κάτοικοί τους δεν θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονο Ίντερνετ, σε εφαρμογές για γεωργία ακριβείας, ιατρική από απόσταση κ.α.»



Απαραίτητο το ρυθμιστικό πλαίσιο



Ο κ. Παππάς μίλησε και για το ρυθμιστικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την τεχνολογία, ώστε να παράγεται το βέλτιστο κοινωνικό αποτέλεσμα. «Το μάθημα που παίρνουμε από το παρελθόν είναι ότι χρειάζεται ξεκάθαρο θεσμικό τοπίο και ρυθμιστικές αρχές που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μονοπωλήσουν την αγορά οι λίγοι και μεγάλοι» είπε. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε, «είναι κρίσιμος ο τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουμε να κινητοποιήσουμε τη δημόσια και την ιδιωτική επένδυση, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει πίσω. Αυτή είναι η πρωταρχική μας μέριμνα».