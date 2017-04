Πηγές ΥΠΟΙΚ: Σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα οι συναντήσεις του Ευκλ.Τσακαλώτου στην Ουάσινγκτον

Βούληση από όλες τις πλευρές για συμφωνία ως το τέλος Μαΐου, επιστροφή των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη, σφιχτό χρονοδιάγραμμα εργασιών με συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι, σύμφωνα με πηγές του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών, το τρίπτυχο των αποφάσεων έτσι όπως προέκυψαν από το σημερινό κύκλο συναντήσεων του Ευκλείδη Τσακαλώτου.



Αναλυτικά και μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων, οι ίδιοι κύκλοι έκαναν λόγο για θετικό και εποικοδομητικό κλίμα. Και ακόμη πιο σημαντικό το γεγονός ότι διαφαίνεται από όλες τις πλευρές η βούληση για ολοκλήρωση της συμφωνίας ως το τέλος Μαΐου.



Επιπλέον επιστρέφουν οι επικεφαλής των θεσμών την ερχόμενη Τρίτη με σφιχτό μάλιστα, χρονοδιάγραμμα εργασιών.



Αυτές περιλαμβάνουν τη σύνθεση του MEFP (Memorandum of Economic and Financial Policies), την ολοκλήρωση της τεχνικής συμφωνίας και ταυτόχρονα τη συζήτηση για το χρέος.