Πιτσιόρλας: Οι επιχειρηματικές διεργασίες οδηγούν σε επίλυση και πολιτικών ζητημάτων

Οι επιχειρηματικές διεργασίες οδηγούν σε επίλυση και πολιτικών ζητημάτων, όπως σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρλας σε εκδήλωση για την ανακοίνωση της διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη του «Balkans and Black Sea Cooperation Forum: Rail. Road. Rivers connectivity to the EU via Balkan Region».



Το φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το 2018, κατά το τριήμερο από 30 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και τη Ηelexpo με 55 διεθνείς ομιλητές και 500 συμμετέχοντες ενώ θα υπάρξουν και προγραμματισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.



Σήμερα παρουσιάστηκαν οι στόχοι του φόρουμ σε διπλωμάτες, εκπροσώπους οργανισμών όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επιχειρηματίες. Το φόρουμ του 2018 θα αφορά το σιδηροδρομικό, οδικό και ποτάμιο δίκτυο για τη συνδεσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Βαλκανίων και το 2019 το συνέδριο θα αφορά σε αγροδιατροφικά προϊόντα αλλά δεν είναι γνωστή ακόμη η χώρα όπου θα πραγματοποιηθεί.



Το φόρουμ συνεργασίας Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου αποτελεί μία πλατφόρμα επικοινωνίας ενώ διοργανώνονται και κατ ιδίαν συναντήσεις για συνεργασίες.



Όπως είπε ο κ. Πιτσιόρλας, μέσα από το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων η χώρα μας έχει έρθει σε επαφή με επιχειρηματικές δυνάμεις από διάφορες χώρες. Στο λιμάνι του Πειραιά επένδυσε η Cosco και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σημαντικών διεθνών επενδυτών, στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ επένδυσαν Ιταλικά κεφάλαια ενώ τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με μία γαλλική εταιρεία ενώ στον ενεργειακό τομέα, στην Αλεξανδρούπολη, θα γίνει μια μεγάλη πλωτή δεξαμενή για υγροποιημένο φυσικό αέριο με αμερικανικά κεφάλαια κλπ. Δηλαδή πραγματοποιούνται μεγάλες διεργασίες με πολλές χώρες οπότε τέτοιου είδους πλατφόρμες όπως το φόρουμ είναι πολύ χρήσιμες, σημείωσε ο υφυπουργός και ανέφερε, ακόμη, ότι με τον διάλογο μέσα από τέτοιες πλατφόρμες, «είναι δυνατόν να διευθετηθεί και η επίλυση πολιτικών προβλημάτων αλλά και να ξεκινήσουν και νέα εγχειρήματα όπως το σχέδιο για τη διασύνδεση του Δούναβη με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έρχεται πάλι στην επιφάνεια, αλλάζει σημαντικά τον χάρτη των μεταφορών και λύνει διάφορα προβλήματα».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ