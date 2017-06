Ποτάμι: Από το «too good to be true» στις εκκλήσεις για μια κάποια λύση

«Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ χαμηλώνει τις υψηλές προσδοκίες που οι ίδιοι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ είχαν καλλιεργήσει με το "too good to be true του κ.Τσίπρα. Και κάνει έκκληση στην Γερμανική πλευρά 'να συμβάλει εποικοδομητικά για μια λύση οριστικής υπέρβασης της ελληνικής κρίσης», σημειώνει σε ανακοίνωση του το Ποτάμι.



«Στην απόφαση δεν γίνεται καν λόγος για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ» επεσήμανε το κόμμα του Σταύρου Θεοδωράκη μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε και παράλληλα πρόσθεσε: «Αυτό που επίσης αποφεύγουν για άλλη μια φορά να μας πουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι η θέση με την οποία προσέρχεται η Ελλάδα στη διαπραγμάτευση για το χρέος. Κι αποφεύγουν να τοποθετηθούν επειδή δεν υπάρχει δυστυχώς ελληνική πρόταση. Και τελικά ο κ.Τσίπρας και οι συν αυτώ θα πανηγυρίσουν με ό,τι κι αν τους δώσουν».