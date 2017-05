Σήμερα η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στη Ρόδο

Η Δεύτερη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στις 22 και 23 Μαΐου, με τη συμμετοχή Υπουργών Εξωτερικών και υψηλών αξιωματούχων προερχομένων από την Αίγυπτο, την Αλβανία, την Αλγερία, τη Βουλγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, το Κατάρ, το Κουβέιτ, την Κύπρο, το Λίβανο, τη Λιβύη, το Ομάν, τη Ρουμανία, τη Σαουδική Αραβία, τη Σλοβακία και την Τυνησία, ενώ παράλληλα θα λάβουν μέρος και εκπρόσωποι του Αραβικού Συνδέσμου και του Συμβουλίου Συνεργασίας των κρατών του Κόλπου.



Με τη Διάσκεψη αυτή συνεχίζεται η πρωτοβουλία του Υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, η οποία εγκαινιάστηκε πέρυσι στη Ρόδο (8-9/9/2016), με στόχο τη σύσταση ενός σχήματος διαλόγου και συνεργασίας που θα ασχολείται με τρέχουσες προκλήσεις της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και θα διαμορφώνει μια θετική ατζέντα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων κρατών.



Η Διάσκεψη θα έχει ως θέμα τη συμβίωση και τη συνεργασία υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας («Live and Work Together in Peace and Stability») και οι εργασίες της θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας, 22 Μαΐου, όπου θα εξεταστούν οι κοινές γεωπολιτικές προκλήσεις.



Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει συζήτηση που θα επικεντρωθεί στην παιδεία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Η ημερήσια διάταξη της δεύτερης ημέρας της Διάσκεψης (Τρίτη, 23 Μαΐου) θα συμπεριλάβει ζητήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ενώ οι εργασίες θα ολοκληρωθούν με συνέντευξη Τύπου που αναμένεται να διεξαχθεί στις 12:45.