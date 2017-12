Στη Θεσσαλονίκη το διεθνές συνέδριο για τη συνεργασία των χωρών της Μαύρης Θάλασσας και των Βαλκανίων

Κόμβος βαρύτητας για τις επενδύσεις και τη γεωπολιτική συνεργασία αναδεικνύεται η Βαλκανική, μέσω τεσσάρων διεθνών πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι το μήνυμα της χθεσινής ενημέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε πολυμελή αντιπροσωπεία Διπλωματικών Αντιπροσωπειών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων, από τους διοργανωτές του διεθνούς συνεδρίου Balkans & Black Sea Cooperation Forum (BBSF) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη από τις 30 Μαίου έως την 1η Ιουνίου 2018.Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης και μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του BBSF κ. Στέργιος Πιτσιόρλας αναφέρθηκε στις στρατηγικές της Ε.Ε., της Κίνας, της Ρωσίας και άλλων υπερδυνάμεων για την Βαλκανική και την Μαύρη Θάλασσα τονίζοντας ότι «οι επιχειρηματικές διεργασίες οδηγούν σε επίλυση και πολιτικών ζητημάτων». H αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του BBSF κ. Siwarde Sap παρουσίασε τη διασταύρωση των πρωτοβουλιών της Ε.Ε. στα Δυτικά Βαλκάνια (The Berlin Process 2014), της Κίνας (Balkan Silk Road 2013 και China-CEE 16+1 initiative) καθώς και αυτή του Balkans & Black Sea Cooperation Forum. Ο επικεφαλής της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου κ. Γιάννης Μπαλακάκης, ανέπτυξε το πρόγραμμα, τους διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν την διοργάνωση καθώς και τις ευκαιρίες δικτύωσης και οικονομικής συνεργασίας που ανακύπτουν μέσω του Forum στην ευρύτερη περιοχή.Με κεντρικό θέμα “Rail, Road, Rivers connectivity to the EU via Balkan region” το Balkans & Black Sea Cooperation Forum, στις 30 Μαΐου 2018 θα εστιάσει στις Υποδομές, Μεταφορές, Logistics, Ενέργεια, ενώ στις 31 Μαίου και 1 Ιουνίου θα προάγει την διασυνοριακή και οικονομική συνεργασία για την Ψηφιακή Οικονομία, τα Ενεργειακά, την Γεωργία, το Περιβάλλον, τα Δίκτυα, την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, τον Τουρισμό κά.Στο τριήμερο των εργασιών, 55 διεθνείς ομιλητές και 500 σύνεδροι θα μπορέσουν να παρουσιάσουν, να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για σειρά θεμάτων πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος. Το συνέδριο θα πλαισιώνεται από πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων που θα συντονίσει το Enterprise Greece, και από εκθεσιακό κέντρο δικτύωσης και συνεργασίας επιχειρήσεων με την Βαλκανική και την Μαύρη Θάλασσα.Οι διεθνείς οργανισμοί που στηρίζουν το Balkans & Black Sea Cooperation Forum είναι ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας της Μαύρης Θάλασσας (BSEC), η Τράπεζα Εμπορίου & Ανάπτυξης της Μαύρης Θάλασσας (BSTDB), το UNWomen, η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Τραπεζών (EBF), o UNWTO, η UNESCO κά.Από ελληνικής πλευράς, στρατηγικοί συνεργάτες του Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018 είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, συνδιοργανωτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η TIF-Helexpo στις εγκαταστάσεις της οποίας θα διεξαχθεί το συνέδριο (Βελλίδειο συνεδριακό κέντρο) και τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού.Την 1η Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη, θα γίνει η αναγγελία της Χώρας/Πόλης που θα αναλάβει την διοργάνωση τον Μάιο του 2019. Επίσης από τις αρχές του 2019, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την διεξαγωγή συνεδρίων μονοθεματικού χαρακτήρα, τα οποία σε σχέση με το εκ περιτροπής Balkans & Black Sea Cooperation Forum, θα διεξάγονται στην ίδια χώρα. Το πρώτο εξ’ αυτών θα αφορά στον Αγροδιατροφικό τομέα και θα πραγματοποιείται στην Βόρεια Ελλάδα.Το οικονομικού ενδιαφέροντος Balkans & Black Sea Cooperation Forum αποτελεί ανεξάρτητη, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από ιδιωτικούς, διεθνείς & περιφερειακούς οργανισμούς, και αποσκοπεί στην ενίσχυση και στην προώθηση των οικονομικών σχέσεων, στην ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών, στην προαγωγή του διαλόγου, της διασυνοριακής συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Βαλκανικής και της Μαύρης Θάλασσας.Πρόκειται για εκ περιτροπής διεθνή διοργάνωση που εστιάζει μια περιοχή 18 χωρών & 370 εκατομμυρίων ανθρώπων, στην οποία ενθαρρύνεται ο διάλογος για συνεργασία, συνοχή στη γεφύρωση των διαφορών, αξιοποίηση των ευκαιριών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικών μοντέλων προς όφελος των εμπλεκομένων μερών.Αφορά σε ισχυρή πλατφόρμα, όπου σημαντικές προσωπικότητες του επιχειρηματικού και δημόσιου τομέα υπεύθυνοι για την χάραξη πολιτικής, ανταλλάσσουν απόψεις για την μετατροπή ιδεών σε πραγματικότητα, μεταξύ εκπροσώπων υψηλού επιπέδου διεθνών και περιφερειακών επιχειρήσεων, οργανισμών, διπλωματών και ακαδημαϊκών κύκλων.Κύρια χαρακτηριστικά αποτελούν, αφενός οι πολυθεματικές συνεδρίες για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας των χωρών αναφοράς (EU, Balkans, Black Sea perspectives, SDGs 2030, Economy & Development, Energy, Women in leadership, Circular Economy, Agriculture, Environment, Culture, Sustainable Tourism, Maritime, Transports, Higher Education, Innovation), αφετέρου η επιχειρηματική δικτύωση μέσω της δυνατότητας προβολής και συμμετοχής στο εκθεσιακό κέντρο, στο Business Summit, στο πρόγραμμα Β2Β συναντήσεων κά.