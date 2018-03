Στην Ιταλία ο Τ. Κουίκ για να συμμετάσχει σε δύο πολυμερείς υπουργικές διασκέψεις

Στη Ρώμη βρίσκεται ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ, προκειμένου να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου και την έκτακτη Υπουργική Διάσκεψη Δωρητών για την UNRWA.



Ειδικότερα, η διάσκεψη για την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας του Λιβάνου, συγκαλείται στο πλαίσιο της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης του Λιβάνου (International Support Group for Lebanon) και θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία της Ιταλίας, του Λιβάνου και των Ηνωμένων Εθνών.



Επίσης, στη Ρώμη έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα έκτακτη Υπουργική Διάσκεψη Δωρητών για την UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugeesin the Near East), κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας των υπουργών Εξωτερικών της Ιορδανίας, της Σουηδίας και της Αιγύπτου.



Τέλος, με αφορμή την επίσκεψή του στη Ρώμη, ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό, θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων Ιταλίας.