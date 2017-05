Στις 22-23 Μαΐου, στη Ρόδο, η δεύτερη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα

Με θέμα «Η συμβίωση και τη συνεργασία υπό συνθήκες ειρήνης και σταθερότητας» («Live and Work Together in Peace and Stability») θα ανοίξει και φέτος την αυλαία της η Διάσκεψη για την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στη Ρόδο, στις 22 και 23 Μαΐου, με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών και υψηλών αξιωματούχων από κράτη του αραβικού κόσμου, των Βαλκανίων και της νοτιο-ανατολικής Μεσογείου.



Μια Διάσκεψη, η δεύτερη, που δίνει συνέχεια και θεσμοθετεί πλέον την πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, η οποία εγκαινιάστηκε πέρυσι στη Ρόδο (8-9/9/2016), με στόχο τη σύσταση ενός φόρουμ που θα ασχολείται με επίκαιρα προβλήματα της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και θα διαμορφώνει μια θετική ατζέντα συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων.



Η φετινή ατζέντα της Διάσκεψης περιλαμβάνει τέσσερις θεματικές ενότητες: τις κοινές προκλήσεις της περιοχής, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.