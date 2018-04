Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή Βαρουφάκη και De Masi κατά ΕΚΤ

Eισήχθη στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ) η προσφυγή των De Masi και Βαρουφάκη, με την οποία οι προσφεύγοντες ζητούν από το ΓΔΕΕ να ακυρώσει την απόφαση – που κοινοποιήθηκε με έγγραφο της 16ης Οκτωβρίου 2017 – με την οποία η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέρριψε το αίτημα των προσφευγόντων για πρόσβαση στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 23ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB».



Η υπόθεση



Σύμφωνα με το ΓΔΕΕ, η υπόθεση έχει ως εξής:



Στις 8 Δεκεμβρίου 2017 οι Fabio De Masi, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και Γιάνης Βαρουφάκης, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, κατέθεσαν προσφυγή κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Στις 7 Ιουλίου 2017 και στη συνέχεια στις 30 Αυγούστου 2017, οι προσφεύγοντες είχαν υποβάλει αιτήματα για πρόσβαση στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 23ης Απριλίου 2015, το οποίο φέρει τον τίτλο « Responses to questions concerning the interpretation of Art. 14.4 of the Statute of the ESCB and of the ECB ». Πρόκειται για νομική γνωμοδότηση, η οποία είχε συνταχθεί από εξωτερικούς νομικούς συμβούλους. Με τις από 3 Αυγούστου 2017 και 16 Οκτωβρίου 2017 αποφάσεις της, η εκτελεστική επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας απέρριψε τα αιτήματα των Fabio De Masi και Γιάνη Βαρουφάκη και δεν επέτρεψε την πρόσβαση στο προαναφερθέν έγγραφο.



Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η ΕΚΤ προέβη σε εσφαλμένη εφαρμογή της απόφασης ΕΚΤ/2004/3, ενώ παραπονούνται για πλημμελή εκτίμηση και αιτιολόγηση. Παράλληλα, σημειώνουν ότι η δημοσιοποίηση της επίμαχης νομικής γνωμοδότησης, η οποία δικαιολογείται από υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, δε θα δυσχέραινε τη νομική υποστήριξη της ΕΚΤ ούτε θα έθιγε την εσωτερική χρήση της στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και προκαταρκτικών συζητήσεων στο εσωτερικό της ή στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών. Από την πλευρά της η ΕΚΤ αιτιολόγησε την απόρριψη των αιτημάτων επικαλούμενη εξαιρέσεις από το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα, οι οποίες προβλέπονται στην απόφαση ΕΚΤ/2004/3 (σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας).



Για τους λόγους αυτούς, οι προσφεύγοντες ζητούν από το Γενικό Δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της 16ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ απέρριψε το αίτημά τους για πρόσβαση στο επίμαχο έγγραφο της ΕΚΤ.



Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έγγραφης διαδικασίας.