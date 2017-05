Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Αλέξη Τσίπρα στην Κίνα

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, θα αναχωρήσει απόψε για την Κίνα, όπου θα βρεθεί από αύριο, Παρασκευή 12 Μαΐου, ως και τη Δευτέρα, 15 Μαΐου, προκειμένου να συμμετάσχει στη διεθνή συνάντηση κορυφής Belt and Road Forum for International Cooperation που διοργανώνει η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.



Στο περιθώριο της συνόδου, στις 14 και 15 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός θα έχει σειρά διμερών συναντήσεων με ηγέτες χωρών και επικεφαλής διεθνών οργανισμών – μεταξύ άλλων με τους εξής:



• Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, κ. António Guterres

• Γενική Διευθύντρια του ΔΝΤ, κα. Christine Lagarde

• Πρόεδρος της ΛΔ της Κίνας, κ. Xi Jinping

• Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κ. Vladimir Putin

• Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, κ. Recep Tayyip Erdoğan

• Πρωθυπουργός της ΛΔ της Κίνας, κ. Li Keqiang



Στις 12 και 13 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με εκπροσώπους επενδυτικών, τραπεζικών και επιχειρηματικών ομίλων.



Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στην Κίνα περιλαμβάνει τα εξής:



Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017



11:00 Άφιξη στο Πεκίνο

18:30 Συμμετοχή και χαιρετισμός στα εγκαίνια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

10:35 Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΛΔ Κίνας, κ. Xi Jinping

12:30 Συμμετοχή και ομιλία στο 2ο Ελληνο-Κινεζικό Φόρουμ Πόλεων

17:50 Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της ΛΔ Κίνας, κ. Li Keqiang



Κυριακή, 14 Μαΐου 2017



09:00-10:10 Έναρξη εργασιών του Belt and Road Forum με ομιλία του Πρόεδρου της ΛΔ της Κίνας, κ. Xi Jinping

10:30-12:30 Διάλογος Υψηλού Επιπέδου / Ολομέλεια του Belt and Road Forum

18:00 Άφιξη στο Μέγαρο του Λαού, υποδοχή από τον Πρόεδρο της ΛΔ Κίνας και ομαδική φωτογραφία

18:30-19:30 Επίσημο δείπνο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων

20:00-21:00 Πολιτιστική εκδήλωση στην Εθνική Όπερα του Πεκίνου



Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017



10:00-12:00 1η Στρογγυλή Τράπεζα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων:

«Συνέργεια πολιτικής για στενότερη συνεργασία»

12:35-12:50 Γεύμα Εργασίας:

«Πολιτιστικές ανταλλαγές και οικοδόμηση ανθρώπινων δεσμών»

14:00-16:00 2η Στρογγυλή Τράπεζα των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων:

«Συνεργασία συνδεσιμότητας για διασυνδεδεμένη ανάπτυξη»

Αναχώρηση από το Πεκίνο προς Αθήνα



Σημείωση: Σε κάθε περίπτωση αναγράφεται η τοπική ώρα Πεκίνου (+5 ώρες από την Ελλάδα)