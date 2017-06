Το συλλυπητήριο μήνυμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο του Κώστα Εφήμερου

«Ο πρόωρος χαμός του Κώστα Εφήμερου μας γεμίζει με θλίψη», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Κώστα Εφήμερου.



Σημειώνει ότι η διαδρομή του Κώστα Εφήμερου στον χώρο της δημοσιογραφίας «χαρακτηρίστηκε από πρωτοπόρες ιδέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες, ιδίως αυτή του The Press Project, μια προσπάθεια συμμετοχικής δημοσιογραφίας «από τα κάτω», δίχως πολιτικές ή οικονομικές εξαρτήσεις, με έμφαση στην πρωτογενή έρευνα και την διεισδυτική ανάλυση».



Τονίζει επίσης ότι «στη σύντομη δημοσιογραφική του διαδρομή, υπήρξε πρωτοπόρος στη χρήση των νέων μέσων, θιασώτης μιας δημοσιογραφίας ανεξάρτητης και μαχητικής, θεωρώντας ότι η πληροφόρηση αποτελεί ύψιστο δημοκρατικό δικαίωμα κάθε πολίτη, αλλά και καθήκον κάθε δημοσιογραφικού λειτουργού» ενώ σημειώνει «η έγνοια του για τον πλουραλισμό και την ελευθερία της ενημέρωσης φάνηκε τόσο από τη στάση του μετά το πραξικοπηματικό «μαύρο» της ΕΡΤ, όπου η συμβολή του ίδιου και της ιστοσελίδας του στην αναμετάδοση του σήματος της ΕΡΤ υπήρξε καθοριστική, όσο και από τη συμμετοχή του σε πληθώρα διεθνών Ενώσεων και πρωτοβουλιών, όπως το European Center for Press and Media Freedom, το International Press Institute, το Osservatorio Balcani and Caucaso for Media Freedom, αλλά και με τη συνεργασία του με τα Wikileaks».



Επίσης υπογραμμίζει ότι διετέλεσε επί σειρά ετών συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού «Στο Κόκκινο» και ότι υπήρξε ένας από τους κορυφαίους σχεδιαστές ιστοσελίδων, με την εταιρία του να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον χώρο του web-design.



Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Κώστα Εφήμερου.